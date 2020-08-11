影／履帶機動橋車都來了 南投民安6號演習超逼真
南投縣全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習今登場，今年以颱風襲台造成民航機空難事故，又逢地震、豪雨侵襲為發想，動員縣府、國軍、公民營事業單位、協力機構、地方社區、民間志工團體等50餘單位實作救災，場面逼真浩大。
縣府指出，南投縣為台灣唯一不靠海的縣市，但北有烏溪河系、南有濁水溪河系，因此低窪地區易發生淹水；縣內土石流潛勢溪流達262條，全國最多，時有土石流災情；另，活動斷層共有4條、盲斷層6條，因此又受潛在地震威脅。
今年民安6號演習情境因此以颱風、豪雨、地震為基礎發想，假定南投縣遭颱風侵襲，造成豪大雨，期間民航機發生空難迫降，又接續發生規模7.0地震，實作避難疏散、交通管制搶修、災害搜救等合計演練26種項目，展示災害防救能量。
而今上午在旭光高中活動中心進行兵棋推演，但考量防疫改為書面審查，行政院動員會報江弘達少將表示，災害搶救問題不會因為疫情問題救停擺，只是將兵棋推演改為書面審查方式辦理，各縣市災防演練仍是照常實作進行。
實作災防演練則是在下午2時在草屯寶島時代村廣場登場，首先透過災防告警細胞廣播系統，發送「疏散避難警報」測試訊息至周邊民眾手機後即展開演練，且真實出動救災指揮通信平台車、空勤總隊直升機、履帶機動橋車等模擬搶救。
南投縣長林明溱說，歷經921地震及多次風災損害，縣府對各項災害防救工作已建立良好救災體制與機制，每年演練更加強各項處置作為與災防能力，熟悉運作機制並落實平日救災工作，也會依中央評核與建議改善，讓縣防救災工作更完善。
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