快訊

AA制雙方決定就好？約會文本與性別規範下 沒那麼簡單

羅霈穎猝死檢驗出爐 服用多種藥物造成意外

長照機構火警風險高 彰化消防演練出動製煙機模擬逼真

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港基督教醫院路加醫療大樓今天消防演練，出動製煙機。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
鹿港基督教醫院路加醫療大樓今天消防演練，出動製煙機。圖／彰化縣消防局第三大隊提供

近年來新北樂活安養院、桃園愛心安養中心、屏東南門護理之家、台北醫院護理之家接連發生重大火災，奪走多條寶貴性命，為了強化老福機構自主防災能力，彰化縣消防局第三大隊今天到鹿港基督教醫院路加醫療大樓進行自衛消防編組驗證。

路加醫療大樓在今年7月初落成啟用，因為護理之家收容的住民大部分都是臥床、沒有逃生能力或行動不便的高齡者，一旦火警發生，需要護理人員及照顧服務員的協助。

這5年醫療院所、長照中心及老人福利機構也有大約50起大大小小的火災事故，起火原因大多是煮食不慎、電線走火或是遭人為縱火，大都是在夜間發生，消防人員今天以製煙機將濃煙蓄滿室內空間，模擬實際起火產生濃煙的場景，也將窗簾、電燈全部關閉增加臨場感。

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，當災害不幸發生時，消防單位需要6到15分鐘才可能抵達現場，場所對於火災初期處置，是消防人員後期搶救的關鍵，消防機關以今年修正的自衛消防編組應變能力驗證要點提供場所指導，以前場所演練總是出動大陣仗的自衛消防編組人員，現在則是以最貼近現實的3到4名夜班人力進行最困難的情境。

彰化縣消防局第三大隊今天到鹿港基督教醫院路加醫療大樓進行自衛消防編組驗證。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
彰化縣消防局第三大隊今天到鹿港基督教醫院路加醫療大樓進行自衛消防編組驗證。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
長照機構火警風險高，鹿港基督教醫院路加醫療大樓今天模擬演練。圖／彰化縣消防局第三大隊提供
長照機構火警風險高，鹿港基督教醫院路加醫療大樓今天模擬演練。圖／彰化縣消防局第三大隊提供

【相關閱讀】

‧【專題】救命整理包／遇到火災怎麼辦？ 必看火災逃生求生術！
‧消防救命口訣「小火快逃，濃煙關門」 破除火場迷思：別躲浴室！
‧大火事件簿／祝融肆虐釀悲劇 近5年重大傷亡火災
‧電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事
‧【Q&A】十萬火急！火災常識小遊戲 你能逃出火海嗎？

火災

延伸閱讀

台南11層大樓警報響 住戶旅客疏散下樓幸誤報虛驚一場

又是倉庫火警！雲林同1天內連燒兩座倉庫

斗南火警／美術天才殞落 師生不捨

火警濃煙穿2牆 這家1死3重傷

相關新聞

日月潭萬人泳渡今年分四批下水 主辦單位籲上岸即離開

日月潭萬人泳渡是否如期於9月27日舉辦?為了確保參加民眾的安全，除一切聽從中央防疫指揮中心（CDC）的疫情回應，在體育署...

神岡大夫第自辦重劃區疑遭埋廢棄物 議員率隊開挖受阻

台中市神岡區大夫第自辦重劃區，地主有上百戶，爭議不斷。台中市議員徐瑄灃接獲民眾檢舉，指土地疑遭掩埋廢棄物，今日會同相關單...

米其林必比登台中21家 盧秀燕：多家平民美食她是常客

「米其林指南」首度插旗台中，今率先公布「必比登推介」台中21家美食餐廳與小吃上榜，市長盧秀燕開心分享。她說，米其林推薦名...

影／履帶機動橋車都來了 南投民安6號演習超逼真

南投縣全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習今登場，今年以颱風襲台造成民航機空難事故，又逢地震、豪雨侵襲為發想，動員縣府...

長照機構火警風險高 彰化消防演練出動製煙機模擬逼真

近年來新北樂活安養院、桃園愛心安養中心、屏東南門護理之家、台北醫院護理之家接連發生重大火災，奪走多條寶貴性命，為了強化老...

「地方創生」計畫是啥？ 盧秀燕：建議改名讓民眾易懂

台中市政府推動「台中市政府地方創生推動機制及成果」中央指定台中以新社、石岡、外埔、霧峰、和平及大安區為重點，推動觀光產業...

中元普桌辦出口碑！台中萬和宮每年逾千桌 16日前登記

今年的中元節為9月2日，除了超商、大賣場等推出中元專區、普度箱、特惠商品外，減少民眾採買普度供品的煩惱外，台中也有寺廟代...

溪湖鎮公所募集食物 汴頭社區長者共餐4菜1湯只要30元

「呷飯囉！」彰化縣溪湖鎮汴頭社區60名阿公、阿婆結束上午課程，快步走出教室，排隊取餐，今天一樣4菜1湯，里長兼社區發展協...

秀水鄉代會提每人1千振興禮金未通過 改為弱勢戶爭取

彰化縣和美與花壇通過發放振興禮金，秀水鄉民代表會今開臨時會，審議鄉代會主席蔣憲忠提出及代表會過半代表連署發放振興禮...

注意！台中車站取締機車違停 17日開始強力執法

台中市機車族注意，台中市第三警分局因應台中車站前的大智路打通在即，分局為確保大智路貫通後交通順暢，對於現停在「10米計畫...

噪音車最重罰3600 彰化縣139線等3條路段大執法

呼嘯而過的汽機車，發出的高噪音十分惱人，彰化縣環保局今年7月起展開大執法，啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締...

台中購物節登錄前10名都買房 最高單筆2141萬元刷新紀錄

「2020台中購物節」自7月開跑至今，台中市長盧秀燕今天宣布登錄消費金額破42億元，並首次出現千萬級消費，經統計登錄消費...

熱門新聞

新北市新莊幸福路淹成小河 民眾開車衝浪

台74線「又要封」惹民怨 17日北屯二匝道封閉

台灣野外巧遇攝下「高砂蛇」 網友狂讚：中大獎！

注意！台中車站取締機車違停 17日開始強力執法

波特船自行打造 無法令規範

台中鉛中毒患者增加 鉛中毒市議員籲團體訴訟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。