長照機構火警風險高 彰化消防演練出動製煙機模擬逼真
近年來新北樂活安養院、桃園愛心安養中心、屏東南門護理之家、台北醫院護理之家接連發生重大火災，奪走多條寶貴性命，為了強化老福機構自主防災能力，彰化縣消防局第三大隊今天到鹿港基督教醫院路加醫療大樓進行自衛消防編組驗證。
路加醫療大樓在今年7月初落成啟用，因為護理之家收容的住民大部分都是臥床、沒有逃生能力或行動不便的高齡者，一旦火警發生，需要護理人員及照顧服務員的協助。
這5年醫療院所、長照中心及老人福利機構也有大約50起大大小小的火災事故，起火原因大多是煮食不慎、電線走火或是遭人為縱火，大都是在夜間發生，消防人員今天以製煙機將濃煙蓄滿室內空間，模擬實際起火產生濃煙的場景，也將窗簾、電燈全部關閉增加臨場感。
彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，當災害不幸發生時，消防單位需要6到15分鐘才可能抵達現場，場所對於火災初期處置，是消防人員後期搶救的關鍵，消防機關以今年修正的自衛消防編組應變能力驗證要點提供場所指導，以前場所演練總是出動大陣仗的自衛消防編組人員，現在則是以最貼近現實的3到4名夜班人力進行最困難的情境。
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