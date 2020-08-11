日月潭萬人泳渡今年分四批下水 主辦單位籲上岸即離開
日月潭萬人泳渡是否如期於9月27日舉辦?為了確保參加民眾的安全，除一切聽從中央防疫指揮中心（CDC）的疫情回應，在體育署未下令前，一切照常運作。埔里四季早泳會會長蔡金雀表示，目前報名截止，因採團隊報名方式，總數達2萬1000多位，仍採分時分批區隔下水，但實施「上岸即離開！」避免群聚空氣傳染。
南投縣教育處表示，今年限縮報名人數下，參與泳渡人數依然超過2萬人，未來一切聽從中央疫情指揮中心的最終評估而定，不只主辦單位擔心，不少報名參加的民眾更擔心若取消後，原本的訂房如何處理，因此不少工作人員都接到很多關切的詢問電話，表示會配合CDC與體育署，對於大型運動賽事是否停辦的基準，再做最後決定。
縣府透露，不只萬人泳渡擔心未來疫情失控，接在日月潭泳渡後的南投茶博會，更是動員各局處舉辦的年度大型活動，每年可吸引全國數十萬人前來觀光，才是最讓主辦單位頭痛的茶葉博覽會，讓縣府不得不積極做好各項防疫工作，對於是否停辦，會再觀察國內疫情動向與中央指揮。
教育處指出，下周起會接連召開日月潭萬人泳渡工作協調籌備會議，針對各項工作流程及相關籌備工作進行討論；考量到新冠肺炎主要的感染途徑是空氣和接觸，水中感染力反而較低，特別是針對兩萬多名泳客，如何保持距離、區隔分批、分次下水，並配合南投縣衛生局進行更高規格的防疫措施，今年增加終點消毒，泳客「上岸即離開！」降低疫情可能傳染的途徑。
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