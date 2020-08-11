疫情後「高端國旅」大增 旅遊業老闆踩線彰化私房景點
「高端國旅」在疫後需求大增，彰化縣這兩天有2天1夜旅行業老闆團，首發團每人1萬1千元，縣府這幾個月也與產業一起安排8家共300多名經理級以上的旅遊業者到縣內踩線體驗，希望有助業者開發有別以往的遊程，目前多家旅行社已設計出3天2夜中投行程，有機會為彰化帶進2萬多名遊客。
台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐等旅行業龍頭今天到鹿港龍山寺參觀，20人旅行團已在彰化第二天，昨天彰化市扇形車庫雖公休，彰化縣府協調特別開放讓老闆們參觀，並由專人導覽，火車頭還現場調動展示，下午到田尾參觀木化石博物館，業者禮遇開放2樓，下午再鹿港一次品嘗百年老店糕點，今天走訪鹿港老街店家，還與人間國寶面對面交流。
吳勛豐表示，旅行社中高端旅遊團費一般有5萬元、10萬元、20萬元等價格不一，但這些旅客近來因新冠肺炎不會到海外旅遊，所以改選擇質感好的遊程，要吃的好、住的好，有特殊體驗、知性之旅。
行家旅遊執行長白中仁也說，彰化適合推深度旅遊，因現代人要慢活、樂活，彰化有文化底蘊、飲食、住宿，回去之後會把推成高端的國民旅遊。
彰化縣府城觀處副處長湯國榮說，旅行社過去主要是將台灣人帶到國外旅遊，這次疫情國人無法出國，因應市場需求，轉為尋找國內特色遊程，並且需要有別傳統的景點，以往業者對彰化的印象停留在過去，這次實際採點都有相當高評價，彰化發展觀光要朝向深度、細緻發展。
長期投入彰化深度旅遊的業者邱明憲說，近期確實許多旅行社找他合作，雖想要有特色的景點，卻仍以傳統思維求量、低價，對於這樣突如其來的邀約讓他審慎評估，避免只是曇花一現，反而對長期經營的造成
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