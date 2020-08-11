南投衛生所救護車遭撞爛 肇事者稱沒錢修車擱置2年

南投市衛生所一輛救護車遭男子酒駕撞上，造成車損人傷，肇事對方已賠償救護車駕駛，但對救護車修車費則表示「無能為力」，這輛車已擱置近2年，有待對方賠償或達報廢年限。

南投市衛生所停放一輛左側車身嚴重受損的救護車近2年，車牌也取下，民眾好奇難道缺維修經費，也擔心衛生所救護能量是否受影響。對此，南投市衛生所今天表示，這輛救護車由民間捐贈，民國104年10月辦捐車儀式，使用年限7年，須到111年才能報廢。

衛生所表示，這輛救護車107年11月1日支援南投縣全縣運動會聖火傳遞車隊任務，卻在水里鄉上安村遭一名男子酒駕跨越雙黃線撞上，造成鄭姓救護車駕駛全身多處挫傷，案件進入訴訟，對方賠鄭男醫藥費等，但對救護車維修費共新台幣65萬多元則表示「沒錢賠」。

衛生所表示，雖然對方表示「沒錢賠」，但一直有執行催討程序，包括寄存證信函、申請強制執行、取得債權憑證等，不過對方因酒駕肇事易服勞役須到今年底，並聲稱因此無法去工作賺錢賠修車費；108年8月又有民間捐一輛救護車遞補，衛生所救護能量維持正常。

若車輛有保甲、乙、丙式車體險，就可自行先送修，再交保險公司代位求償，省去很多麻煩，但衛生所表示，礙於經費，這輛救護車只有基本保險，無車體險，目前因對方未付修車費，先辦理停駛，直到滿報廢年限，若要提前報廢，須提交南投縣議會同意。