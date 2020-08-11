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「地方創生」計畫是啥？ 盧秀燕：建議改名讓民眾易懂

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕要求市府史局處與公所，盡力爭取地方創生計畫，也建議中央把計畫改名，以免看不懂就不知如何爭取。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕要求市府史局處與公所，盡力爭取地方創生計畫，也建議中央把計畫改名，以免看不懂就不知如何爭取。記者陳秋雲／攝影

台中市政府推動「台中市政府地方創生推動機制及成果」中央指定台中以新社、石岡、外埔、霧峰、和平及大安區為重點，推動觀光產業振興計畫，研考會主委吳皇昇說，市府另以中西區舊城為示範區，就像日本綜藝節目「貧窮大作戰」協助探索新事業模式，盼再創地方生機。

吳皇昇為了讓局處主管了解什麼叫「地方創生」以日本綜藝節目「貧窮大作戰」來解釋，希望入社會企業與專業設計師協助地方振興。 市長盧秀燕有感而發，她指出，中央推動創生計畫，研 會要費一番功夫才能向局處長解釋清楚，還要跟地方再三說明，才能讓民眾了解，她說研考會如參加國發會相關會議時，應建議改計畫名稱，不必一再說明，以免民眾不懂，也不知爭取。

盧秀燕表示，中央將總經費的十分之一用在地方創生，這是一筆龐大經費，她表示，市府各局處或公所應絞盡腦汁爭取。

副市長黃國榮指出，都發局推出「都市型」工業區立體化方案，開放受理「非都市計畫」工業區立體化申請，建議研考會可與都發局合作，讓民眾申請時能輔導地方創生。客委會主委江俊龍表示，石岡區正積極撰寫提案計畫，新社區也將推動客庄創生產業，均會積極協助。

吳主委表示，市府積極爭取中央經費，除國發基金補助投資霧峰農會「霧峰酒廠二廠」，交通部觀光局也補助規劃霧峰生態園區；此外，市府今年也獲營建署「城鎮之心」計畫補助，推動新社復盛公園綠美化、石岡綠廊觀光產業、外埔農會倉庫、霧峰坑口公園、和平原民聚落、大安濱海聚落環境整備，後續將納入中、西區，強化地方特色。

此外，市府也與30所大專院校成立「地方創生專案管理平台」，與各校合作，分享彼此實作經驗，並建立完善機制，讓中部各大專院校參與，輔導地方創生計畫的執行與控管。

日本 盧秀燕 台中市

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