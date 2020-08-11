中元普桌辦出口碑！台中萬和宮每年逾千桌 16日前登記

今年的中元節為9月2日，除了超商、大賣場等推出中元專區、普度箱、特惠商品外，減少民眾採買普度供品的煩惱外，台中也有寺廟代辦逾千桌的普度供桌供品、並度後供品送慈善機構辦出好口碑，今年防疫期間也不例外，並且採公開招標決定廠商。

有336年歷史的台中南屯萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮今年依往例舉辦中元普度，由於每年約有2000普桌，其中七成為代辦普桌，今年也依往例公開招標代辦普桌，並接受民眾登記，代辦普桌今天上午開標，由台灣楓康超市南屯店承包，8月16日前受理信眾登記。

蕭清杰指出，萬和宮在防疫期間舉辦普度法會，請信眾配合戴口罩防疫，法會結束後，表明不領回的代辦普桌供品轉贈慈善機構等。去年代辦普桌1393桌，其中65%、912桌表明不領回，已分別轉送社會局食物銀行、南屯區公所、南屯里辦公處、紅十字會台中市支會、中華世界行善會及宏恩、全成與良顯堂等社會福利基金會。

萬和宮說明，代辦普桌供品今天開標，參加的四家廠商提供實物，由萬和宮全體董監事無記名投票，結果由台灣楓康超市南屯店以13票勝出。供品有排骨雞碗麵、米果、埔里水粉、大燕麥片、調和油、飲料、餅乾等20項。有意委託廟方代辦普桌的信眾，可以在8月16日以前到一樓辦公室登記，每桌酌收1500元。