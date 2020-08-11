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溪湖鎮公所募集食物 汴頭社區長者共餐4菜1湯只要30元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮公所今天捐贈食材給汴頭社區，為長者加菜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所今天捐贈食材給汴頭社區，為長者加菜。記者簡慧珍／攝影

「呷飯囉！」彰化縣溪湖鎮汴頭社區60名阿公、阿婆結束上午課程，快步走出教室，排隊取餐，今天一樣4菜1湯，里長兼社區發展協會理事長楊登棠宣布，鎮公所向社會各界募集的白米和新鮮蔬菜，鎮長黃瑞珠率鎮公所團隊送達，明天起加菜。

彰化縣是高齡縣，縣內目前有260個社區關懷據點，汴頭社區關懷據點成立18年，去年起加入C級長照站並開辦老人供餐，每人每餐30元，起初30多人吃午餐，目前人數增加一倍。

「有熱騰騰午餐可以吃，口味很不錯，真幸福啦。」89歲董金治騎腳踏車到社區關懷據點上課，社區安排彈力帶運動、唱歌律動等課程，大概11點30分下課，長者各拿餐具排隊取餐，志工端上熱騰騰炒菜，今天菜色是小魚白玉苦瓜、三杯雞、炒扁瓠、紅燒素肉蘿蔔，阿公、阿婆吃得津津有味。

鎮長黃瑞珠說，溪湖有汴頭、大塗、媽厝、西勢、田中等五個社區關懷據點供餐，汴頭社區獲得保安宮慈善會長期支持，照顧社區長者，鎮公所向鎮內機關企業募集食材，轉贈汴頭等社區關懷據點，落實在地幸福老化的政策。

里長楊登棠表示，關懷據點開銷都需要地方善心人士捐贈維持營運，平常樂湖食（實）物銀行三不五時轉贈食材，60多名長者一天吃1斗米，鎮公所捐贈100斗白米，及多袋紅蘿蔔、洋蔥、苦瓜、葉菜，可減輕關懷據點的財務負擔。

彰化縣溪湖鎮汴頭社區老人共餐，菜色豐富又香噴噴。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮汴頭社區老人共餐，菜色豐富又香噴噴。記者簡慧珍／攝影

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