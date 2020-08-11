解決南投停車問題 體育場、康壽國小規畫地下停車場

南投市市區道路路幅不寬，停車成了一大難題，違規停車相當普遍，更讓交通雪上加霜。南投縣長林明溱希望利用市區大排加蓋，在南投醫院、果菜市場附近規畫停車空間，但與前瞻計畫「城鎮之心」規畫，排水朝親水功能衝突。南投縣工務處則計畫在縣立體育場、康壽國小等規畫地下行車場，解決市區停車問題。

南投市廖先生說，南投市是縣政府所在地，雖然整體面積超過72平方公里，但縣府和商業區所在的舊市區面積不大，道路又狹窄，每次到市區洽公購物，停車是一大難題，常常繞了一大圈還是找不到停車位，但違規停車又怕被警察開單，讓他相當苦惱。

為了解決停車問題，縣長林明溱希望在南投市果菜市場、南投醫院等人潮聚集地點，將三塊厝排水和牛運堀大排整治後封蓋，上面規畫停車空間，方便民眾就醫購物，也改善市區交通。

南投縣政府爭取前瞻建設「城鎮之心」計畫，將南投市區主要排水系統重新整治，以卵石取代過去水泥護岸，讓河川恢復生機，其中牛運堀大排已有部分河段整治完成，過去排水溝雜草叢生、汙水狀況情況大為改善，民眾也不希望將大排加蓋，和親水環境趨勢衝突。