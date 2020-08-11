秀水鄉代會提每人1千振興禮金未通過 改為弱勢戶爭取

彰化縣和美、伸港與花壇通過發放振興禮金，秀水鄉民代表會今開臨時會，審議鄉代會主席蔣憲忠提出及代表會過半代表連署發放振興禮金發放振興禮金每人1千元，但秀水鄉長林英嘉評估在財政有限下，恐怕影響明年經常性支出，代表會改為與鄉公所討論補助因疫情影響下，即須待援的低收、中低受入戶。

秀水鄉民約3萬9千多人，若每人發放1千元振興禮金，預計要近4千萬元經費，秀水公所主計室評估，需要刪減補助款以及各課室經事務費以及社區蔣補助金等常性支出才足夠編列。

秀水鄉長林英嘉表示，秀水鄉財政在縣內算是中等，但社會福利屬於中下，現在有3億9千多萬元賸餘款，接下來納骨塔興建僅剩1億多元，往後向中央申請日照中心和風雨球場都需要配合款，考量若發振興禮金會影響明年預算，加上彰化縣府也提醒若是以非法定的社福支出，中央會扣除一般性的補助款，「羊毛出在羊身上」。

蔣憲忠等代表進一步提出針對低收入戶每戶發放2千元，中低收入戶每戶1千元振興禮金，請公所研議後再送進代表會審議，也提案秀水鄉民每人投保30萬元意外險，預計需要600萬元。

秀水鄉民代表陳鑲萍指出，可以認同公所考量財政，但民代為鄉民發聲，希望公所向大眾說明，要求鄉長明確提出未來任期規劃的相關政策、建設。