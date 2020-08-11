台74線「又要封」惹民怨 17日北屯二匝道封閉
串連台中各區的台74線，最近頻頻夜間封閉施工，公路總局今天再發布本月17日因要維修路燈施工，東行(崇德往霧峰)的北屯二上匝道，夜間10點至隔日凌晨6點進行匝道路燈維護，該路段封閉。
台74線已成為台中人主要通行的快速道路，串連西屯、北屯與台中、霧峰等地十分便利，但最近因進行國道串連施工，另有些路燈維修、道路清潔等需求，常夜間封閉施工，用路人車輛須改走替代道路。
不少民眾也抱怨，近期台74線施工太頻繁，建議應盡量集中，避免一時不察或未注意資訊，遇匝道封閉無法上下行，得繞了一大圈十分不便。
公路總局指出，台74線東行崇德上匝道封閉，用路人改走環中路一段→東行崇德上匝道，如遇雨天不施工，施工動態訊息可查公路總局智慧化省道即時交通資訊系統 (http://168.thb.gov.tw)。
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