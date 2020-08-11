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文資事實查核：以石岡「土牛民番地界碑」等官方說法為例

政風處長人事案 中市府：待法務部提名單協商

中央社 / 台中11日電

法務部最近發布台中市政風處長由前台南市政風處長詹政曇接任，傳出新任人選不被市長盧秀燕接受而遲未接見。對此，市府今天說，待法務部提幾個名單，和市府磋商協調。

詹政曇日前已到台中市政府任職，且政風處官網上也換上詹政曇的照片。不過，台中市政府今天召開市政會議，按理29名局處首長都要出席，但政風處卻無人出席，盧秀燕被問到政風處人事案時也不發一語。

原台中市政風處長張榮貴於去年初屆齡退休後，一直由副處長許金來代理至今，由於政風單位是中央一條鞭，人事由中央任命，最近法務部決定由台南市政風處長詹政曇接任，但詹政曇已到台中市任職，卻一直未能獲盧秀燕接見及布達；許金來則繼續擔任副處長。

廉政署表示，張榮貴去年1月屆齡退休後，廉政署積極規劃接任處長人選，基於尊重台中市政府，署長鄭銘謙曾赴市府與市長討論接任人選事宜，但未獲共識。

廉政署指出，為免政風處長久懸未派，影響台中市政府廉政工作推動，因此規劃詹政曇接任，並持續連絡台中市政府，但市府均以市長公務繁忙為由，無法安排見面。廉政署指派專人親送詹政曇人事資料至市長室，並多次電話連繫，仍未獲回應，為利台中市廉政業務推展，於今年7月高階政風主管調動時，調任詹政曇接任台中市政府政風處長。

據了解，盧秀燕對政風處長新人選原希望由許金來真除接任。對於法務部派任的人選，市府回應指出，放話無助解決問題，希望事情圓滿解決，市府等待法務部提幾個名單，和台中市政府進行磋商協調。

台中市 法務部 盧秀燕

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