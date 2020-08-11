六都以外橋梁最多之縣 彰化今年自編4381萬元整修

彰化縣芳苑鄉傍海，終年海風吹襲，金屬建物容易風化鏽蝕，新生二號橋因多處嚴重鏽蝕和塗層剝落，地方擔心影響人車安全，要求整修，縣長王惠美和地方人士前往會勘力將補助750萬元給鄉公所補強結構、除鏽，加強橋梁結構安全。

蘇澳南方大橋2019年10月1日忽然斷裂崩塌，社會輿論譁然，交通部下令全面檢修國內橋梁。今天彰化縣政府工務處長林漢斌表示，彰化縣2552座橋梁，是六都以外橋梁最多的縣，鄉鎮市公所管理1861座橋梁，都因財政拮据沒錢維修，待修橋梁太多，有些比較急迫，縣政府自籌經費，鄉鎮市公所自編部分配合款，加上中央補助，今年度預定整修36座橋梁。

縣政府每兩年一次委託專業工程顧問公司評估橋梁安全性，鄉公所和縣政顧問林保玲等人受理地方陳情，報請縣政府評估後芳苑鄉新生二號橋安全結構，7月下旬經工程專家、縣議員、鄉長及代表會副主席、各級民意代表勘察，縣政府同意協助公所維修橋梁。

縣長王惠美說，縣議會支持縣政府團隊今年編列經費2000萬元，為加速整建受損橋梁，縣府再投入約2381萬元協助公所，中央補助5881萬元，總計約1億元，上半年完成鹿港鎮廖厝橋等11座橋梁維修工程，下半年度預計維修芬園鄉楓月橋等25座橋梁。

縣政府也補助改善芳苑鄉農路，王惠美表示，根據縣議員和地方民代、士紳等人反映，將改善芳苑鄉芳平段30、117地號農路待改善長約1050公尺，芳頂段380、514等地號農路待改善長約910公尺，上林段106地號農路待改善長約215公尺，此次勘查改善瀝青混凝土路面總長約2,175公尺，及路側擋土牆約206公尺，縣府將會盤點再利用重劃區內農地，把農路建設得更為完善。