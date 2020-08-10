台中捷運元年將啟動 市府配套衝運量

「台中捷運元年將啟動！」台中捷運綠線日前完成初勘，市長盧秀燕堅定年底通車意志；台中市交通局長葉昭甫對於年底通車與帶來台中交通新象也有充分信心。為避免龐大虧損，市府將加速捷運場站共同開發的招商，以及增加業外合作業務，以減輕虧損；也將更完備捷運站的整體交通配套、提高運量。

盧秀燕在父親節前一日與初勘小組前往初勘，預計針對初勘委員的部分建議事項改善後，於本月底報交通部履勘。盧秀燕說，年底通車勢在必行。中捷綠線通車，象徵台中正式進入捷運時代。作為主戰官的葉昭甫表示，對於綠線捷運的整體運量，交通局將配合其他運具規劃以提高捷運運量，其中，IBIKE更將倍增。

葉昭甫受訪時指出，除公車路線的配套規劃，目前已建置有300多站、9000餘台IBIKE公共自行車，後續將推出倍增計畫，再增加1萬台、600個公共自行車場站，主要於捷運綠沿線18個站點、每一站點方園1公里內，密集建置IBIKE場站；讓市民得以在生活圈、商圈便利使用，並作為搭乘捷運的接駁。

台中捷運公司曾預估，至今年底，捷運公司將虧損8億多元，明年是真正營運的第1年，更恐擴大虧損。依據高雄市經驗，單一條捷運的經營，恐陷入虧損錢坑。尤其，台中第二條捷運藍線最近才舉辦公聽會，有關路線與設站，都還在調整中，要真正從動工到完成通車，可能還要近10年。

因此，綠線捷運即使努力提高運量，仍恐成為市府長期錢坑。葉昭甫表示，除運用其他交通運具規劃提高綠線運量，目前對於場站的共同開發，交通局也加緊腳步進行招商，預計8月底前會有兩處場站公告招標，提升收益、彌補綠線可能的虧損，捷運公司也會與其他企業進行業外合作，提升業外収入。

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