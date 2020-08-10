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部落勇士帶領導覽 台中和平埋伏坪步道推深度旅遊

中央社 / 台中10日電

台中市和平區擁有豐富原民文化，觀光旅遊局今天與旅遊業推出雙崎部落埋伏坪登山步道深度旅遊團，將由當地部落勇士導覽，體驗泰雅族狩獵文化與織布技藝。

觀光旅遊局結合台中市旅遊業者下午在台中福華飯店舉辦「雙崎部落埋伏坪登山步道行銷推廣」啟動活動，介紹雙崎部落埋伏坪登山步道的山林美景，透過當地部落勇士的導覽，一探當地秘境，同時體驗原鄉文化。

後疫情時代旅遊爆發，台中市觀旅局長林筱淇表示，埋伏坪登山步道是和平區的新打卡秘境，藉由登山活動，結合當地文化特色，由在地泰雅族部落講師現場導覽步道風光，指導射箭、織布等原鄉文化體驗，走起來稍有難度，建議安排住宿，好好體驗原鄉之美。

林筱淇表示，雙崎部落埋伏坪登山步道全長2.6公里，日治時期曾是泰雅族與日軍的戰役之地，蘊藏豐沛的歷史故事，沿線有日治時代水圳遺址、百年櫸木等，全線林蔭遮蔽、氣候涼爽。

她也說，步道走到制高點更可遠眺大安溪、卓蘭鎮、尾文坑、觀音溪河街等宜人景致，民眾不僅能在此欣賞步道美景，還能認識台灣歷史與多元文化，非常適合暑假期間全家大小規劃一趟深度旅遊。

林筱淇指出，從22日起到30日的週休假日，將安排4場次的埋伏坪登山步道1日小旅行活動，每場次僅限20個名額，報名費每人只需新台幣200元，今天下午5時起受理報名，額滿為止，參加民眾與指定打卡道具合照並上傳到「大玩台中」臉書粉絲專頁，還可參加知名飯店抽獎活動。

登山步道 林筱淇 台中市

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