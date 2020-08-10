國軍台中總醫院成立癌症中心 引進1.25億元放療機

為提供民眾更高品質的醫療服務與照護，國軍台中總醫院今成立「癌症治療中心」同時耗資1.25億元購進中部地區最新型的「真光刀」放射治療機，補足了該院以往無法做癌症放射性治療的缺憾，也大幅提升該院在台中地區的醫療水準和地位。

軍醫局副局長蔡建松、新任院長洪恭誠上午都出席剪綵儀式，包括衛生局副局長陳南松、立委何欣純、莊競程，和市議員李麗華、賴義鍠、曾朝榮等人也都前往共同剪採。

蔡建松指出，連同這台真光刀放射治療機，該中心花費1億6仟多萬元打造，且這台真光刀的雙機械手臂可以360度調整放射治療劑量，2分鐘內完成顱內立體定位放射治療手術、5分鐘內完成體內立體定位放射治療，整個療程可以在20分鐘之內完成。

而且影像定位精準度小於或等於0.3毫米，當病灶隨著呼吸移動時，影像導引能即時掌握，搭配6D治療床以六個軸向修正誤差，瞬時輸出適當劑量，對癌症病灶可以精準打擊。