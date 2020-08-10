國軍台中總醫院成立癌症中心 引進1.25億元放療機
為提供民眾更高品質的醫療服務與照護，國軍台中總醫院今成立「癌症治療中心」同時耗資1.25億元購進中部地區最新型的「真光刀」放射治療機，補足了該院以往無法做癌症放射性治療的缺憾，也大幅提升該院在台中地區的醫療水準和地位。
軍醫局副局長蔡建松、新任院長洪恭誠上午都出席剪綵儀式，包括衛生局副局長陳南松、立委何欣純、莊競程，和市議員李麗華、賴義鍠、曾朝榮等人也都前往共同剪採。
蔡建松指出，連同這台真光刀放射治療機，該中心花費1億6仟多萬元打造，且這台真光刀的雙機械手臂可以360度調整放射治療劑量，2分鐘內完成顱內立體定位放射治療手術、5分鐘內完成體內立體定位放射治療，整個療程可以在20分鐘之內完成。
而且影像定位精準度小於或等於0.3毫米，當病灶隨著呼吸移動時，影像導引能即時掌握，搭配6D治療床以六個軸向修正誤差，瞬時輸出適當劑量，對癌症病灶可以精準打擊。
洪恭誠說，為迎接這台與頂尖醫學中心相同等級的真光刀放射治療機，該院從去年開始，每兩周舉辦「周五癌症討論會」活動，以熟悉癌症的診斷與治療，研討內容涵蓋乳癌及肺癌的診斷與治療、化放療後口腔黏膜炎的預防及處理、紫杉醇化療藥物的臨床應用、癌症資訊系統導入，和真光刀建置及基因檢測與細胞治療應用等，藉以提升癌症治療的品質，未來會持續秉持專業的服務精神及「視病猶親」的態度，持續守護軍民健康，成為鄉親醫療照護的「好厝邊」。
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