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南投旺來園區棄樟樹種落羽松 專家籲別一窩蜂

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投旺來產業園區公共工程預定110年5月完工。圖／本報資料照
南投旺來產業園區公共工程預定110年5月完工。圖／本報資料照

南投縣政府開發「南投旺來產業園區」公共工程預計明年5月完工，縣長林明溱為讓園區景觀四季分明，今指示廣植落羽松，但周邊水源不足，在旱地種落羽松，恐長不好也難維管，另落羽松膝根會讓路面隆起龜裂，專家呼籲別一窩蜂種植。

建設處指出，「南投旺來產業園區」17塊產業用地日前全數完售，目前園區正進行整地丶排水丶臨時水保丶污水管線工程、污水處理廠及配水池工程等基礎建設，工程進度近5成，預計明年5月就能完成園區公共設施建置。

林明溱今在縣務會議上，對旺來園區完售及工程進度表示肯定，但針對園區綠美化及樹木維護管理，指示研議路樹及園區內應多種植落羽松，利用其四季分明特性營造園區景觀，未來園區春綠、夏黃、秋紅、冬枯枝，充分展現四季之美。

建設處則表示，考量落羽松種植喜愛生長在水邊、沼澤，園區周邊水源較不充足，後續養護管理較困難，因此僅設計在綠帶植栽區、停車場及汙水處理廠周邊種植146株，路樹原劃種植樟樹，後續則會依縣長指示，研議變更設計改植落羽松。

但中興大學森林系教授曾彥學認為，落羽松近年雖夯，一窩蜂種植卻非好事，而落羽松種在旱地會長不好，也不好維持，而且最不適合當行道樹，因為它除了板根，它的「呼吸根」膝根還會到處流竄，造成路面隆起龜裂，破壞路面造成危險。

曾也提到，中央近年積極推廣依各地方特色種植原生樹種，因此在路樹選擇上，樟樹、南投黃肉楠、捲斗櫟、桃實百日青等對南投縣來說都很合適；若想要四季分明，楝樹春天吐綠芽、夏開粉紅花，果實金黃垂落，也很美是很好的選擇。

南投旺來產業園區公共工程預定110年5月完工。圖／本報資料照
南投旺來產業園區公共工程預定110年5月完工。圖／本報資料照
落羽松近年很夯，但專家認為，一窩蜂種植並非好事。記者賴香珊／攝影
落羽松近年很夯，但專家認為，一窩蜂種植並非好事。記者賴香珊／攝影

落羽松 路樹 污水

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