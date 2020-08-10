影／好幸運！彰化振興消費抽獎 花691元加油抽中Gogoro
彰化縣舉辦振興觀光消費方案，今天在縣府舉辦第一次直播抽獎，其中抽中Gogoro電動機車的是一名加油加了691元的黃先生，抽中5萬元現金的是在大山牧場花了2027元的陳先生，縣府提醒在公布今天得獎序號名單後，得主需要在2星期內寄回實體發票才能領獎。
彰化縣振興方案最大獎是國產汽車加值約50萬元，還有Gogoro、平板電腦、電動輔助自行車、電視、電冰箱等，也推出100名特別獎，中獎者將可免費參加彰化1日遊行程，並與縣長王惠美在縣長官邸共進晚餐。
彰化縣長王惠美等人今天親上直播台抽獎推觀光，王惠美說，只要在彰化店家消費滿500元，憑發票或收據上網登錄就可參加抽獎活動，越早登錄中獎機會越大，鼓勵抽中現金民眾可以繼續在彰化消費。
8月15、16日舉辦王功漁火節，在王功美食地圖合作店家消費滿200元可兌換刮刮券，單筆集滿500元一樣可以參加下個月9月21日彰化縣觀光振興方案及彰化振興三倍購的抽獎。
彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長指出，疫情趨緩加上活動促銷，會員業績成長超過5成，反應相當熱絡，彰化縣民宿協會理事長許健泰進也說，因有三倍券及暑期安心旅遊方案，鹿港與田尾民宿在假日幾乎滿房，趁慎追擊與高雄等民宿協會跨縣市合作，讓入住過彰化的遊客再去住高雄民宿能獲得優惠。
彰化縣政府6月推出第一波「彰化縣觀光振興方案」抽獎活動，從6月15日至9月15日至彰化縣6大業者旅遊消費滿500元，可憑發票參加抽獎，行政院振興三倍券於7月15日正式啟用，縣府同步推出第二波加碼方案「彰化振興三倍購」，活動期間延伸至12月31日止，祭出總獎金320萬元的好禮大獎，從8月起月月抽大獎。
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