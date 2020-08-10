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台中母子應居家檢疫卻流落街頭 市府急安置
台中市楊姓母子從大陸返台，因居家檢疫地址填寫位在台中大里區前租屋處，房東早已另租他人，母子兩人不知如何是好，有人報案，大里區公所、轄區員警獲報後立即到場關心，民政局長吳世瑋也趕赴現場，最後送母子至台中市居家檢疫替代所先行安置。
楊姓女子表示，她的兒子因兵役問題從大陸返台，居家檢疫地址填寫前租屋處，但租屋處房東早已出租他人，對於區公所人員、轄區警員，甚至民政局長馬上趕過來關心，迅速安置母子，她非常感激。
吳世瑋指出，現階段最重要的是讓母子兩人有定點的居家檢疫處所，降低疫情風險。另盡速協助母子向中央申請集中檢疫所安置，並呼籲居家檢疫者應確實填寫居家檢疫地點，遵守檢疫相關規範，以免受罰。
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