中市優質紅龍果評鑑 外埔農友王國洲奪冠

台中市農業局輔導外埔區農會，今天舉辦「109年度台中市優質紅龍果果品評鑑活動」，全市共60組產銷班農民報名參加，外埔區王國洲榮獲第一名，獲得獎牌和獎金2萬元，成為今年度的紅龍果王。

農業局表示，這次評鑑活動邀請行政院農委會和大專院校等農業學術研究單位專家擔任評審，依紅龍果外觀果形、質地風味及糖度等項目進行果品評鑑，經評審委員仔細品嘗評分後，外埔區王國洲榮獲第一名，第二名為外埔區劉興政及太平區陳木清，第三名分別為外埔區簡莉穗、太平區廖永瑋及后里區邱大三。

農業局指出，台中氣候適宜，栽培管理技術優良，生產出的紅龍果頗富盛名，種植面積約131公頃，產量約3465公噸，主要栽培於外埔、后里、東勢及石岡等區；台中紅肉紅龍果及白肉紅龍果都有栽植，白肉主要為「越南白肉種」，產季為每年的6月至11月；紅肉類品種多，以「大紅」品種栽種最廣，產期約在5月至12月。