前議員施嘉華父母行賄村鄰長 49人判刑

2018年九合一選舉，彰化縣第三選區縣議員當選人施嘉華的父親施復興與母親劉彩雲選舉期間為使施嘉華當選，假藉發放工作費名義行賄6村長、99名鄰長，彰化地方法院依違反選罷法，將施復興判刑2年、劉彩雲1年9月徒刑，可緩刑，47名村鄰長則判處3個月到1年10個月不等徒刑。

施復興夫婦為施嘉華買票，經彰化地檢署向彰化地院提出施嘉華當選無效之訴，已經二審判決當選無效定讞，已由民進黨籍王國忠遞補成為彰化縣議員，近日彰化地方法院再將行賄、違反選罷法的施復興等49人做出判決定罪。

判決指出，施復興夫妻2018年9 月間假藉要僱佣彰化縣線西鄉各村村長、鄰長發送「施嘉華競選總部成立邀請函」的工作費名義交給線西鄉德興村、溝內村、頂犁村、塭仔村、頂庄村、下犁村等6名村長5000元工作費，及1000元給各鄰長工作費，實則是希望村鄰長支持施嘉華，不過6名村長均表示有退回5000元。

施復興夫妻審理期間坦承犯行，法官以施復興等人坦承犯行已深具悔意，但其以賄選方式使候選人施嘉華當選，顯見法治觀念薄弱，為確保其記取教訓，將施復興判刑2年，需向公庫支付60萬元，緩刑5年，劉彩雲判刑1年9月，緩刑4年，兩人應向檢察官指定之政府機關、行政法人、社區等提供公益勞動服務各200、150小時。

不過德興、頂庄、溝內、溫仔、頂犁5名村長及25名鄰長均辯稱交付及收受的的1000 元是發放邀請函的勞務對價，並非賄款，法院依違反選罷法判處德興、頂庄、溝內、塭仔、頂犁5名村長各處1年10月徒刑，又犯投票收受賄賂罪判刑5月。