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步行前往七彩吊橋累壞人 南投擬設高架緩坡步道

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開放至今已吸引10萬人次入園。圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開放至今已吸引10萬人次入園。圖／南投縣政府提供

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開放至今已吸引10萬人次入園，門票營收開紅盤，但考量園區為健行路線，逾2公里陡坡路線，光一般人就吃不消，縣長林明溱考量老幼身障，規劃斥資4000萬元建置高架緩坡步道，但地方看法不一。

縣府觀光處指出，七彩吊橋全長342公尺，橋面距溪底約110公尺，長度、深度都居全國之冠，每50米1色猶如彩虹也是一大亮點，每天入園總量管制1500人，但從6月20日開幕至今，不到2個月就已累計達10萬人次，受民眾歡迎。

只不過，想欣賞七彩吊橋，從停車場下接駁車後必須步行前往吊橋處，唯園區道路屬健行路線，往返必須陡上陡下逾2公里，累壞入園遊客，對老人、幼童及身障民眾更是不友善，縣長林明溱今因此在縣務會議宣布將設置高架緩坡步道。

林表示，多次視察七彩吊橋發現不少長輩走園區道路，因坡陡走得氣喘吁吁，也累壞抱小孩、推嬰兒車或輪椅的民眾，因此規劃沿舊有水管步道，搭建寬約2米的高架緩坡步道及平台，以較符合人性化設計的緩坡步道，友善老幼身障遊客。

另，考量降溫及營造山間朦朧感，同時規劃在七彩吊橋本體及高架緩坡步道增設噴灑水霧裝置，提高步道舒適度，預估將投入4000萬元興建，近期已開始規劃設計，待該步道完成，民眾將可依自身需求及體能選擇路線前往七彩吊橋。

對此，當地居民看法不一，有人樂觀其成，盼改善遊憩品質，帶動部落經濟；雙龍村長全得民則憂心，興設步道處為順向坡，恐影響水土保持，並破壞原有景色；觀光處則表示，會評估興建可行性，若能施作會顧及水保，也會與地方做好溝通。

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開放至今已吸引10萬人次入園。圖／本報資料照
南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開放至今已吸引10萬人次入園。圖／本報資料照
南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開放至今已吸引10萬人次入園。圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開放至今已吸引10萬人次入園。圖／南投縣政府提供

吊橋 身障

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