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解決用地問題 中市議員爭取大甲火車站後站設停車場

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌解決用地問題，爭取300萬大甲火車站後站設置停車場，今天到現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌解決用地問題，爭取300萬大甲火車站後站設置停車場，今天到現場會勘。記者游振昇／攝影

台中大甲火車站周邊停車不易，台中市議員施志昌今天會同台中市停車管理處、台糖、大甲火車站與火車站周圍各里長到大甲火車站後站會勘，施志昌表示，大甲火車站後站為台糖土地，立法院副院長蔡其昌和他爭取台糖能出租土地做為停車場開發，台糖當場承諾將出租土地予停管處作為停車場，停管處將投入300萬，設置汽車75格、機車180格停車位，配合跨站天橋的興建，引導遊客到此停車。

施志昌表示，大甲火車站鄰近大甲鎮瀾宮與蔣公路商圈，大甲前站市區道路狹小，停車位不足，到大甲遊玩或是進香的遊客經常找不到車位，有時遊客隨意停放車輛，將造成地方的交通混亂。

施志昌說，副院長蔡其昌和他不斷與台糖協調，希望大甲火車站後站台糖的土地將可開發作為停車場用，引導遊客停於後站，再從跨站天橋進入大甲鬧區，配合大甲的觀光發展。

台糖月眉資產課長陳政田表示，大甲火車站後站土地大約七分地，包含鐵道用、道路與住宅用地，目前因為尚無開發計畫，且為了大甲的發展，接納副院長蔡其昌和議員施志昌建議，後站土地可提供市府作為停車場開闢。台糖同意將出租約五分地，每年租金65萬。

中市停車管理處設施工程課長廖侶翔表示，台糖同意出租土地後，停管處將投入將近300萬開闢停車場，主要作為鋪面整理與停車格劃設，前半段將開闢75格汽車停車位，後半段則開闢180格機車停車位。工程時間希望能於8月底大甲跨站天橋啟用時，一起啟用。停車場初期將不會收費，後續看停車狀況，看是否研擬收費機制。

當地許多里長說，此處若開闢停車場，應該導入使用者付費的機制，此停車場開闢目的，是為了解決外來遊客停車問題，若不收費，可能被周遭居民佔用，反而失去了原本的意義。若有當地民眾有需求，可以規劃部分停車格月租。

台中市議員施志昌解決用地問題，爭取300萬大甲火車站後站設置停車場，今天到現場會勘。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌解決用地問題，爭取300萬大甲火車站後站設置停車場，今天到現場會勘。記者游振昇／攝影

火車站 停車場 蔡其昌

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