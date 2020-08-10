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后里兩國小工程經費補助 立委楊瓊瓔向教育部爭取

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天和相關單位，勘查后里區內埔國小非營利幼兒園園舍興建工程、后里國小電力設備改善。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔今天和相關單位，勘查后里區內埔國小非營利幼兒園園舍興建工程、后里國小電力設備改善。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

立委楊瓊瓔教育部爭取核定補助興建台中后里區內埔國小非營利幼兒園園舍2917萬元，與改善后里國小電力設備改善經費691萬元，有助加速學校加裝冷氣。

立委楊瓊瓔今天和台中市議員陳本添，邀教育局和學區各里長到后里區內埔國小及后里國小勘查，向學校、家長會和里長們說明經費核定好消息。

楊瓊瓔表示，幼兒啟蒙教育對孩子的一生非常重要，感謝市府重視教育，打造普及、優質及收費合理的非營利幼兒園，成功爭取2917萬元興建后里區內埔國小非營利幼兒園園舍3班，112學年度開辦，招收76人，加上后里國中110學年度先增設非營利幼兒園3班，同樣招收76人，相信可滿足后里地區年輕家庭的就學需求；另外后里國小學校電力設備改善經費691萬元也已爭取，有助於加速學校加裝冷氣。

非營利幼兒園未來採委託辦理方式營運管理，加上教育部少子化對策計畫的相關補助，費用由政府與家長共同負擔，每人每月負擔不超過3500元，非營利幼兒園的服務時間較長，每天服務到下午5點，可依家長需求辦理課後留園，比照私立幼兒園，寒暑假不休息，讓家長安心工作，免於沉重托教費用的壓力；楊瓊瓔說，未來若非營利幼兒園與公立幼兒園達到4成以上的目標，建議市府可考慮讓每個家庭的第3胎優先入學，讓一般幼生也能夠擁有優先入學的機會。

陳本添議員及多位里長表示，每逢公立幼兒招生季，就會出現家長大排長龍，等待抽籤的情形，家長請託就讀公立幼兒園電話接不完，希望市府擴大公共化教保服務的供應量。

教育局專委賴緣如表示，非營利幼兒園主要是提供家長私立與公立幼兒園外的選擇，收費介在公幼及私幼間，由市府委託公益法人經營，政府無償提供土地、建物及設備，提供老師實踐教育理念的平台，除了110年度后里國中利用現有教室增設非營利幼兒園3班，招收76人外，接下來內埔國小也即將興建非營利幼兒園園舍3班，招收76人，112學年度開辦，也就是說三年內在后里區非營利幼兒園將再增加152人，相信家長們會很有感。

立委楊瓊瓔今天和相關單位，勘查后里區內埔國小非營利幼兒園園舍興建工程、后里國小電力設備改善。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔今天和相關單位，勘查后里區內埔國小非營利幼兒園園舍興建工程、后里國小電力設備改善。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

幼兒園 楊瓊瓔 教育部

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