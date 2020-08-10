中市議員爭取大甲水美街改善工程 今會勘16日動工
台中市議員李榮鴻爭取大甲區水美街，山美路至水源路的路面改善工程，他今天和建設局實地會勘，改善工程預計8月16日動工。
水美街行經台中市外埔區水美里及大甲區義和里、中山里，是連結外埔區、大甲區重要聯絡道路，現況路面破損且多處下陷形成坑洞，易危及行車安全，市議員李榮鴻議員辦理會勘研擬改善辦法。
李榮鴻表示，該路段今年3月4日召開過會勘，路面顛簸影響行車甚鉅，公所經費不足，由市府建設局海線工程隊協助辦理改善，他感謝市府對地方的重視，同意今年8月底完成改善工程。
建設局表示，該工程經費約130萬元，施作長度約345公尺，總面積2780平方公尺，預計8月16日開工，開工前會在入口處張貼告示牌，請民眾多留意，工程期間造成不便之處也請大家體諒。
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