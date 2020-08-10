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水社大山登山步道路樹倒塌 日管處：8月15日前清完
針對最近登山客友反應，水社大山登山步道不但雜草叢生，且枯樹、竹子倒塌在沿線上，且環境不理想，可能危及步道安全日月潭國家風景區副處長廖錫標表示，由於步道分屬日管處及南投林管處管轄，雙方已完成溝通，將盡速各自派人前往維管清除路障，預計8月15日前清理完成。
水社大山標高2059公尺，與大尖山、貓囒山及後尖山合稱「日月潭４兄妹」，是日月潭風景區中最高的山，且從登山口至山頂全長約5.6公里的路程，海拔落差達1300公尺以上，不但是中台灣熱門登山路線，同時是難度排行榜上的中級山。
日管處指出，水社大山登山步道全長5.6公里，前1.6公里屬於日管處興建登山步道，後4公里屬於林務局所管林班地，上午派員前往查看後發現，部分路樹及竹子倒塌的路段，雖非水社大山步道範圍，但顧及登山客安全，已林管處溝通雙方儘速清理自行路段。
日管處強調，7月5日才與歐都納公司合作辦理水社大山淨山活動，只是近日山區午後雷陣雨多，氣候變化大，常有枯枝倒木阻礙通行，8月初收到倒木影響步道通行通報，已派員上山清除，預計8月15日前完成清理。未來步道如有任何狀況也請通報日管處，將會立即處理。
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