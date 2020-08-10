水社大山步道遭指倒木髒亂 日管處：儘速清理

日月潭熱門的水社大山步道遭登山者指倒木髒亂且阻礙通行，日月潭管理處今天表示，步道前1.6公里屬日管處興建，後4公里屬林務局林班地，已與林務局溝通，儘速清理維護路段。

位於日月潭景區的水社大山是熱門登山路線，但有登山者近期發現，步道沿線雜草叢生，倒塌的竹子、枯木也阻礙行進，環境髒亂有改善必要，尤其近日山區午後常降雨，溼滑步道上還有大量落葉，若滑倒甚至摔落山谷恐危害生命，希望有關管理單位改善。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處今天表示，媒體報導的部分照片並非水社大山步道範圍，水社大山登山步道全長5.6公里，前1.6公里屬日管處興建登山步道，後4公里屬林務局管轄林班地，已與林務局溝通，雙方會儘速清理各自維護、管理區域。

日管處表示，7月5日與歐都納公司合作辦理水社大山淨山活動，但近期山區午後雷雨多，天氣變化大，常有枯枝、倒木阻礙通行，本月初收到倒木影響通行回報，已派員上山清除，預計15日前完成。

日管處指出，水社大山為具挑戰性中級山，1.6公里後為野徑，在政府開放山林原則下，歡迎登山者來挑戰，但也請注意安全，並請共同維護山區環境，步道若有任何狀況，可通報日管處立即處理。

根據日管處網站資料，水社大山步道全線水平上升達1300公尺，是需要相當體力的健行路段，登頂可俯瞰日月潭、欣賞中央山脈風景；步道兩側林相經低海拔闊葉林到中海拔的針闊葉混合林，豐富多變，鳥類、昆蟲、動物生態豐富，是生態觀察絕佳路徑。