中市推mini城市盒 力推文化舘舍串聯套裝景點

台中市政府文化局8月14日起，推出「台中mini城市盒」活動，結合2020購物節、藝FUN券與振興券，鼓勵民眾前往放送局、刑務所演武場、北屯眷村文物館、宮原武熊宅邸、摘星山莊和霧峰林家宮保第園區等6間文化館舍，消費滿200元可獲得3張明信片，集滿7張不同樣式的明信片，即可兌換「台中mini城市盒」，讓民眾親自踏查尋訪與親手組裝的方式，讓民眾了解台中的在地文化。

這次文化局推出「台中mini城市盒」與「台中慢漫地圖」，希望市民朋友帶著慢活的心情，漫步在台中這座美麗的城市中，享受文化之城的魅力所在。

台中慢漫地圖繪製了台中博物館與地方文化館，民眾可按圖索驥前往探索在地文化的歷史脈絡。慢漫地圖將會放置在各文化館舍、大眾運輸站與旅店等，歡迎民眾索取。

參與本次串聯活動的館舍，建築歷史橫跨清代、日治與民國50、60年代，像是國定古蹟的霧峰林家宮保第園區、刑務所演武場與台中眷村文物館，顯現兼容並蓄與多元的特色文化。

台中擁有豐沛的文化設施資源，博物館與地方文化館舍的數量散布在台中各區，這些博物館與地方文化館乘載著最在地的文化風采，也是民眾認識與觀看台中的文化窗口。

台中mini城市盒則是為市民在探索地方文化過程增添不一樣的趣味，並能認識台中的文創能量與文化底蘊。

台中最夯的購物節活動7月1日到8月31日登場，參與「台中mini城市盒」的館舍都有加入今年度購物節的優惠店家，只要消費都可以三倍金額累計。