亞洲街舞資格賽300選手尬舞 盧秀燕：台中力推酷運動

中華民國街舞運動協會及台中市北屯區體育會舉辦「2020霹靂無雙亞洲街舞大賽台灣資格賽」來自全國約300名「舞林高手」昨起兩天舞力對決，冠軍隊伍及個人將代表台灣參加2020霹靂無雙亞洲街舞大賽。市長盧秀燕今到現場歡迎選手到台中，勉勵選手全力比賽、奪得佳績。

盧秀燕上月接受髖關節手術，目前行動不便，需要輪椅及拐杖輔助，今天以行動力挺台中推廣「酷運動」簡短談話「既然是酷運動，話就不要講太多，開始跳舞吧。Let's dance! Go!」她強調台中是座酷城市。

運動局表示，資格賽分為霹靂舞團體賽6 on 6、霹靂舞個人賽1 on 1、國際女子個人對抗賽、霹靂舞個人新人賽及Fresstyle個人新人賽5組，參賽隊伍團體賽30隊180人、個人賽則有120人，各組冠軍將晉級亞洲總決賽。