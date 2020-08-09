抗疫壓力大 南投醫院醫護化身球迷看球吶喊舒壓

國內疫情升溫，第一線醫護人員上緊發條，對現階段未知疫況則感不安，為幫助他們放鬆心情，衛福部南投醫院近50名醫護在中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館、中信兄弟棒球隊協助下赴台中洲際棒球場看球賽，以舒緩緊繃情緒。

南投醫院指出，該院是南投縣傳染病防治醫療網指定應變醫院，而防疫視同作戰，面對延燒已逾半年的新冠肺炎疫情，醫護人員絲毫不敢鬆懈，至今仍維持門禁與病人分流管制、出入口紅外線體溫量測、配戴口罩、詢問T.O.C.C.等防疫措施。

院方也透過定期辦理相關教育訓練及演練，讓醫護人員落實整備工作，熟悉任務分配及跨單位合作默契，維持醫療處置及應變能力，只不過，醫護人員也是凡人，面對疫情升溫、未知疫情仍會不安，且在長期抗戰下，情緒緊繃且難以得到紓解。

中國銀行、國資圖及中信兄弟棒球隊為向醫護人員致意，今年延伸「閱讀全壘打 夢想象前行」活動，規劃醫護感謝日邀請中部醫護人員免費體驗棒球賽事，南投醫院也有近50人受邀攜眷前往台中洲際棒球場觀看球賽，也從中釋放防疫壓力。

南投醫院楊姓護理師說，先前疫情高峰期時難排休，就算休也很難跟家人好好相處，疫後新生活，各界對防疫鬆懈，醫護排休雖稍鬆綁，但面對防疫仍嚴陣以待，身心靈長期緊繃，未料跟同事一起看球賽跟著吶喊加油，壓力意外得到釋放。

院長洪弘昌則說，多虧善心企業及單位協助讓醫護同仁受到激勵，也透過象徵團結、熱情的棒球運動凝聚向心力，而在適度紓壓充飽能量，再返回崗位持續防治傳染病疫情擴散，繼續守護國人健康。