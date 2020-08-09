小花蔓澤蘭防治多年仍蔓延校園 學者：連根拔起才有用

彰化縣近期除了投入外來種銀膠菊防治，也配合林務局收購小花蔓澤蘭設立收購站，但面積仍持續擴散進彰化的校園，學者認為，政府應針對確實「連根拔起」的小花蔓澤蘭收購，民眾若想以量取勝，僅切斷莖導致分枝更多，防治工作即便年年做成效也是效有限。

有植物殺手之稱的「植物殺手」小花蔓澤蘭從也入侵到道路，就連彰師大校園也有，林務局南投處近10年來累計防治面積3千2百多公頃，收購約2千多公噸，今年全省預計從8月17日開始，且無期限收購小花蔓澤蘭。

彰化師範大學生物系助理教授姜鈴說，彰化縣屬於農田系統，生物多樣性有限，中部又受到南北風影響，更有機會帶進外來物種，加上極端氣候危害本土種生長，更讓外來種植物有機可趁，小花蔓澤蘭防治多年，過去以為它喜歡陽光，其實在陰暗低也會發芽，已在森林草地蔓延卻不易發現，若民眾清除只是切除部分，只會讓面積有增無減，建議最好方式是連根拔起，整株掛在樹上曬乾才有用。

近幾年少有颱風侵襲，水域少流動下，各地布袋蓮也幾乎一年四季都可見，彰化縣政府每年也編列約800萬元經費清除縣內4區的布袋蓮，彰化縣府水資處長陳詔慶說，隨時隨地巡查防治，小面積布袋蓮就要立即處理，才能避免布袋蓮擴散。

姜鈴說，外來種與人類活動有關，透過有意或無意進到台灣開始擴散，這幾年無意引進的外來較少，防治外來物種要落實監控和管理，境外控制要嚴格審查，對輸入的外來種風險評估，也要配合邊境控制，徹底查緝，並教育民眾外來種的為害與對本土產業的影響。