東勢泰興宮「安龍」儀式 獻60斤紅粄慶讚
台中東勢泰興宮去年配合市府大茅埔整建工程，暫將地方信仰龍神請出安厝於廟外，今年工程施作完成，今天舉行「安龍」儀式，盛大迎接龍神回廟安座，傳承客家獨有龍神信仰文化；台中市政府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕，敬獻60斤紅粄慶讚，隨著龍陣、五宮旗、大鼓陣、馬頭鑼、護龍隊遶境村莊，祈求風調雨順，五穀豐收。
江俊龍表示，泰興宮自169年前建廟以來首度重迎龍神安座，在大茅埔庄民齊心努力與各界協助合力之下，發揮團結精神，以崇敬的心，隆重迎請龍神，希望繼承先民開庄拓墾精神，經整建後，更提升大茅埔人文景觀內涵。
廟方主任委員邱民雄表示，安龍儀式由地理師於龍心公園請龍神，眾人以虔誠的心迎龍神繞境村莊，再由法師將龍神安座於廟內，繼續守護祖先智慧及客家文化信仰。
客委會表示，客家先民以山為居，相信山有龍脈，龍神守護龍脈以維護生氣之源，藉由「請龍」、「遷龍」、「安龍」等儀式，導引天地山川的靈氣到廟宇鎮守、保護地方。
泰興宮坐落於東勢大茅埔村(龍神村)正中央，由居民沿著大甲溪開墾，形成後有龍神、前有水源的防禦型聚落，孕育客家人文生活並保衛地方居民，泰興宮成為當地信仰中心，呈現客家族群追求人與自然和諧共存的生活本質。
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