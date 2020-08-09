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南投縣防疫宣導團重啟踩點行動 宣導期後將開罰

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣防疫宣導團到雙龍七彩吊橋踩點宣導，要民眾戴上口罩。圖／南投縣政府提供
南投縣防疫宣導團到雙龍七彩吊橋踩點宣導，要民眾戴上口罩。圖／南投縣政府提供

防疫新生活開跑後，國內景點、商圈湧現人潮，多數民眾沒戴口罩，就連攤商也是，更遑論保持社交距離，隨疫情升溫，防疫看似又要出現破口，南投縣政府近期重啟「聯合防疫宣導團」，將進行踩點宣導行動，若宣導期過仍無改善將開罰。

縣府指出，為因應國內疫情，南投縣在清明連假後就提高防疫規格，由衛生局率局內單位，跨局處串連新聞處、警察局、觀光處等自組「聯合防疫宣導團」，前往觀光風景區、夜市及黃昏市場等人潮易聚集場域宣導，隨疫情趨緩才降低頻率。

沒想到，國外新冠肺炎疫情未歇，國內近期境外移入確診案例增多，甚至出現無法確定感染源的零星個案，中央為此宣布防疫新措施，南投縣也嚴正以待，並重啟防疫宣導團作業，將在一周內進行至少10場次聯合宣導行動，強化實施防疫。

防疫宣導團人員以走動搭配舉宣導標語牌和大聲公，赴日月潭、雙龍七彩吊橋等風景區及草屯成功黃昏市場進行首波踩點行動，但卻發現「不僅民眾，連攤商都沒戴口罩」，自主配戴僅約2成，7成經宣導會戴上，少部分根本沒帶口罩出門。

南投衛生局表示，過程中發現多數攤商和民眾皆未配戴口罩，宣導團立即進行柔性勸導，多數人都能配合戴上，針對部分攤商熟食區食物未進行遮蔽情形則要求店家務必覆蓋或遮蔽即食食品，且暫停試吃活動，降低飛沫噴濺影響食安衛生。

而縣府防疫宣導團除針對縣內各風景點，也規劃在各鄉鎮黃昏市場及夜市安排進行踩點宣導，依據且配合中央展開為期一周的宣導期，宣導期過後將展開防疫稽查，若發現攤商無改善、民眾無法配合將依「傳染病防治法」開罰。

南投縣防疫宣導團到日月潭踩點宣導，要民眾戴上口罩。圖／南投縣政府提供圖／南投縣政府提供
南投縣防疫宣導團到日月潭踩點宣導，要民眾戴上口罩。圖／南投縣政府提供圖／南投縣政府提供
南投縣政府近期重啟防疫宣導團進行踩點宣導，發現自主配戴民眾僅約2成。圖／南投縣政府提供
南投縣政府近期重啟防疫宣導團進行踩點宣導，發現自主配戴民眾僅約2成。圖／南投縣政府提供
南投縣防疫宣導團到草屯成功黃昏市場踩點宣導，發現不僅民眾，連攤商都沒戴口罩。圖／南投縣政府提供
南投縣防疫宣導團到草屯成功黃昏市場踩點宣導，發現不僅民眾，連攤商都沒戴口罩。圖／南投縣政府提供

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