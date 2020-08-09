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扯！ 山友開門擅闖 玉山氣象站痛斥「不懂尊重」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
玉山氣象站佇立在海拔3858公尺的玉山北峰山頂，是全台最高建築物。圖／中央氣象局提供
玉山氣象站佇立在海拔3858公尺的玉山北峰山頂，是全台最高建築物。圖／中央氣象局提供

玉山氣象站佇立在海拔3858公尺的玉山北峰山頂，是全台最高建築物，站內「氣象人」自願離群索居、忍受高山極端環境，為國人蒐集氣象觀測資料，也提供山友急難救助，未料近期卻遭登山客直接開門擅闖，讓站方氣得大罵「不懂尊重是嗎？」

玉山氣象站指出，前天清晨5時左右，觀測人員例行性的站內氣象資料記錄，入內上傳氣象時，當下聽到有人敲門，但因正在裡面忙碌，還沒來得及去開門，這名獨攀山友就自動的把登山行李全搬進站內休息，人員出來後看見相當傻眼。

玉山氣象站臉書粉絲專頁「Yushan Yushan」因此貼文痛斥，「很久沒遇到直接開門闖進氣象站的山友了，不懂尊重是嗎？什麼叫剛剛門鎖著，現在門沒鎖，都不是你家門的門好嗎？在玉山修行多年，碰到這種咖還是會火冒三丈。」

站內人員說，玉山頂就僅有氣象站，因此難免會有登山客因需要水、如廁或休息求助站方，但多數山友都會敲門並等候回應，相較與過去，近年更是進步不少，只是，仍有部分山友把氣象站當成山莊，想進來就進來，非常不尊重站內人員。

玉山氣象站則表示，氣象站雖是公務單位，也提供山友急難救助事宜，但站內人員生活起居全在站內，氣象站就是他們的家，因此呼籲民眾若有協助需求，也必須尊重站內人員，在外稍做等候，人員得空就會迅速回應且給予協助。

玉山氣象站臉書粉絲專頁「Yushan Yushan」貼文痛斥有山友擅闖氣象站。圖／擷取自玉山氣象站臉書粉絲專頁「Yushan Yushan」
玉山氣象站臉書粉絲專頁「Yushan Yushan」貼文痛斥有山友擅闖氣象站。圖／擷取自玉山氣象站臉書粉絲專頁「Yushan Yushan」
玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，海拔3858公尺是全東亞最高的氣象站。圖／玉山氣象站提供
玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，海拔3858公尺是全東亞最高的氣象站。圖／玉山氣象站提供

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