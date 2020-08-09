涼一下！線西獨木舟體驗 今年加碼戲水區、冰淇淋

新冠肺炎疫情仍蠢蠢欲動，但各地知名景點仍有許多遊客大量湧入，線西鄉公所今天在彰濱工業區(線西區)慶安水道河濱公園舉辦「2020線西鄉獨木舟嘉年華」活動，即便是在戶外活動，參與的遊客都主動戴起口罩，了解線西鄉農漁村風貌，也保護自身安全。

慶安水道河濱公園面積遼闊，目前配合水域活動供民眾免費獨木舟體驗活動，今年還新增兒童歡樂戲水區供孩童戲水 此外，鄉公所還備有消暑霜淇淋及地方特色農產美食。

彰化縣長王惠美說，今年疫情打亂了很多原本既定的活動，線西鄉公所仍舊克服所有困難延期舉辦獨木舟嘉年華會，在地廠商龍興塑膠科技公司董事長曾錦桹不藏私，贊助活動所需的塑膠獨木舟，慶安水道環境好，往北走是剛落成的「海豚屋」自然生態教育中心，適合鄉親來走走。