台中外埔區活力盃運動嘉年華登場 男女老少都參加
台中市外埔區活力盃運動嘉年華今天在外埔區公所停車場登場，上千人到場，男女老少都參加，台中市副市長令狐榮達表示，藉由多元體育活動舉辦，希望大家培養規律運動習慣，邁向「運動樂活城市」。
令狐榮達指出，外埔是個芬多精豐富的地方，走在綠意盎然的人行步道上，攜家帶眷的出外漫步，可強身健體更達到家庭的和諧，將平時緊繃喧囂忙碌的生活暫時放下，輕鬆逍遙遊一下。
台中市運動局表示，今年開幕典禮與去年不同，為提倡防疫新生活運動由室內走向戶外，安排瑜珈熱舞、氣功觀摩及活力排舞表演，並與市府稅務局沙鹿分局共同舉辦「捐發票送愛心」活動。
台中市運動局長李昱叡、外埔區長葉聯慶、外埔區體育會理事長，也是市議員吳敏濟、市議員施志昌等人今天都到場。
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