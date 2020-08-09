預言台中未來發展 副市長黃國榮：會有新境界

台中市副市長黃國榮上午參加太平區中山里的潑水節活動時，細數市長盧秀燕上任以來進行的重大建設，並預言在未來兩年、甚至6年，台中，尤其太平地區一定會有一個新的發展、新的境界。

黃國榮曾任台中市前市長胡志強的副市長，盧秀燕當選上任後，再次延攬他重返市府。他說，從胡市長到前任的林市長，很多重大建設、工程因為一些阻力沒有辦法推動的，盧秀燕上任不到一年的時間，就用誠懇的態度、很好的溝通技巧，一一化解了這些困難。

他舉例說，大家最有感、有最多報導的大智路的打通，從後火車站到前火車站，盧秀燕上任不到一年，就解決所有權的問題，現已經都拆掉，到今年9月就會打通。

另像市政路打通工程也在進行，太平的市民大道、大肚的華南路，還有捷運綠線周邊連外道路，都已一一動工，其他重大建設像是水湳經貿園區的會展中心綠美圖，這些重大工程已經在動工，大家期待已久的巨蛋，也確定要做，明年會編預算進行設計，國際競圖都已出來，所以在盧秀燕的優質領導、認真工作的態度之下，在未來兩年、甚至6年，台中，尤其太平地區一定會有一個新的發展、新的境界。