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下鄉工讀 大專青年：阿公阿嬤的笑容是我們的維他命

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二水鄉源泉社區申請大專青年暑期社區職場體驗計劃，來了三位大專青年生力軍，投入社區田野調查及歷史記錄工作，也為社區帶來一股清新活力。 記者林宛諭／攝影
彰化縣二水鄉源泉社區申請大專青年暑期社區職場體驗計劃，來了三位大專青年生力軍，投入社區田野調查及歷史記錄工作，也為社區帶來一股清新活力。 記者林宛諭／攝影

彰化縣二水鄉源泉社區申請大專青年暑期社區職場體驗計劃，來了三位大專青年生力軍，投入社區田野調查及歷史記錄工作，中原大學景觀系學生陳昭旭說，看到社區在推黑泥小旅行，小朋友踩在田間黑泥的那刻，突然覺得很感動，覺得這個社區的記憶已開始被學習和連結。

源泉社區理事長賴昭旭說，源泉社區推動社區營造，他希望能透過田野調查做更多八堡圳與的社區歷史記錄，讓許多記憶不再是空穴來風，而成為具體資料，也讓社區可以講出更多故事。

中原大學學生陳昭旭與王詩慈、台北科技大學學生鄭姿煖報名教育部的青年暑期社區職場體驗，投入這個不一樣的工讀機會。

「早上看見阿公阿嬤的笑容就是我們一整天的維他命，在看文獻看到頭昏腦脹的時候，阿嬤的嫣然一笑，就讓我把累這個字丟出我的腦袋」、「源泉社區裡的午餐從來沒讓我失望過，每天都超好吃，大學學餐根本不能比」，三人陸續在源泉社區發展協會臉書發表他們的職場體驗日記，都讓人會心一笑。

陳昭旭的名字剛好和理事長賴昭旭同名，大家習慣叫他綽號阿狗，陳昭旭說，讀景觀系的他來到農鄉給他很多想法與刺激，例如在都市現代很多人的居住空間狹小，可能一出門面對的就是馬路，但在田調過程中，他發現農村許多居住空間配置有著老祖宗的智慧，這些未來都會成為他投入景觀設計職場的養份。

鄭姿煖、王詩慈則異口同聲說，社區共餐讓他們很讚嘆，不只是好吃，阿公、阿嬤們可以一群人一起吃飯和聊天，那是都會區只能和外勞對眼看的老人家無法享受的溫情。

王詩慈說，她覺得阿公阿媽們其實是「很有智慧的小孩，常會說出很多他們不知道的事」。

三名大專青年除了做田調調查和記錄，也在社區推動的小旅行中幫大家記錄拍照，社區老文具店舉行二手物拍賣會前，阿狗還幫大家剪輯了一支可愛的爆笑宣傳影音，三人生力軍也為社區帶來一股清新活力。

陳昭旭製作的影音

彰化縣二水鄉源泉社區申請大專青年暑期社區職場體驗計劃，來了三位大專青年生力軍，投入社區田野調查及歷史記錄工作，也為社區帶來一股清新活力。 記者林宛諭／攝影
彰化縣二水鄉源泉社區申請大專青年暑期社區職場體驗計劃，來了三位大專青年生力軍，投入社區田野調查及歷史記錄工作，也為社區帶來一股清新活力。 記者林宛諭／攝影

青年 職場 阿嬤

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