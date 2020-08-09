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台中「我是登山王」首波齊步走 今下午2點開放報名

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大坑7號步道，有S曲線。圖／台中市觀旅局提供
台中市大坑7號步道，有S曲線。圖／台中市觀旅局提供

「2020我是登山王」系列活動，今天下午2點開放網路預約報名，8月15日開幕首波台中大坑童趣齊步走活動，從地震公園出發健行環繞9號及9-1號步道，可免費獲取森活藝術紋身貼紙、能量滿分補給品、SAMSTRONG經典時尚單肩包、森活涼感冰涼巾等精美禮品，名額限定300名，現場也會安排森林市集、趣味闖關、小丑表演、泡泡秀等精彩活動。

中市觀旅局長林筱淇表示，大坑風景區是台中人熱愛的後花園，擁有豐富的生態及物產資源，區內規劃完整的12條登山步道，依難易度不同分為親子級、休閒級及健腳級。「我是登山王」針對大坑步道推出一系列行銷推廣活動，持續至今年10月31日，規劃開幕活動、大坑步道分級認證、大坑步道登山課程與導覽等，並結合在地大坑及新社商圈推出商圈優惠券，歡迎一同走出戶外親近生態探索自然，體驗山脈的旅遊樂趣。

開幕當天豐富精美禮品外，活動期間只要完成一個級別即可領取限量徽章及包括休閒背包、防雨披風、摺疊坐墊及排汗頭巾等多達4000份精美禮品，若完成三個等級成為制霸大坑的登山王，將可得到「我是登山王」限量臂章及完登證書的榮耀；活動也準備總額超過10萬元的摸彩獎品，參加「2020我是登山王」活動就有機會獲得豪華透氣鋁合金帳篷、高級變形天幕專業套組及行動料理桌等大獎。

活動報名請詳閱網址:https://www.beclass.com/rid=2443d635f2801f11cf15或電洽04-23728865大坑登山王活動小組，或至「大玩台中-台中觀光旅遊局」及「台中市風景區管理所」臉書粉專查詢。

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