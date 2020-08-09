撐20多年被檢舉違規 清水大秀夜市昨晚吹熄燈號

台中市清水區大秀夜市有20多年歷史，曾被美食部落客報導推藨，昨晚是最後一天營業，夜市管理處在臉書公告說，因為被人檢舉沒有營業許可照，而地目不符無法申請到營業照，台中市府要求停業，否則開罰，夜市只好跟大家說再見。

清水大秀夜市管理處公告指出，大秀夜市是充滿回憶和人情味的夜市，20多年來，謝謝一直支持夜市的貴賓和攤商們，有人到中市府都市發展局檢舉大秀夜市沒有合格營業照，因地目不符無法申請，中市府說，如果繼續營業將開單罰鍰，夜市只能在昨晚最後一天營業，結束營業。

管理處說，未來可能在其他區域再次服務大家，如果有找到適合地點會再次公告；昨晚周末夜，逛大秀夜市的人潮多，許多人仍不知昨晚是夜市最後一天營業，聽到攤商說才知道，覺得可惜，有民眾說，這處夜市他從小逛，有小時候回憶，有人說，在大秀夜市附近已另開一處夜市，且開始營業，不知新夜市和大秀夜市有何差別。

有人在臉書說，大秀夜市有許多隱藏版美食，關了真的很可惜，也有人不解，夜市開了20多年，為何到現在才討論有無營業許可問題。