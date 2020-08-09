聽新聞
test
0:00 / 0:00
撐20多年被檢舉違規 清水大秀夜市昨晚吹熄燈號
台中市清水區大秀夜市有20多年歷史，曾被美食部落客報導推藨，昨晚是最後一天營業，夜市管理處在臉書公告說，因為被人檢舉沒有營業許可照，而地目不符無法申請到營業照，台中市府要求停業，否則開罰，夜市只好跟大家說再見。
清水大秀夜市管理處公告指出，大秀夜市是充滿回憶和人情味的夜市，20多年來，謝謝一直支持夜市的貴賓和攤商們，有人到中市府都市發展局檢舉大秀夜市沒有合格營業照，因地目不符無法申請，中市府說，如果繼續營業將開單罰鍰，夜市只能在昨晚最後一天營業，結束營業。
管理處說，未來可能在其他區域再次服務大家，如果有找到適合地點會再次公告；昨晚周末夜，逛大秀夜市的人潮多，許多人仍不知昨晚是夜市最後一天營業，聽到攤商說才知道，覺得可惜，有民眾說，這處夜市他從小逛，有小時候回憶，有人說，在大秀夜市附近已另開一處夜市，且開始營業，不知新夜市和大秀夜市有何差別。
有人在臉書說，大秀夜市有許多隱藏版美食，關了真的很可惜，也有人不解，夜市開了20多年，為何到現在才討論有無營業許可問題。
台中市都發局表示，大秀夜市案是有人打1999向市府檢舉，業管單位是經發局，要由經發局認定是否違規營業；經發局表示，夜市攤販要有30個攤位以上，才由經發局管理，清水區目前只有五權夜市有申請營業照，大秀夜市案，經發局目前仍未和都發局會同勘查，如果昨晚起已停業，也不需再到場會勘。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言