聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中東英社區打造香草奇緣 趕走小黑蚊還能自產自銷
台中市東區東英社區位在九期重劃區內，屬於都市型住宅社區，居民熱情參與社造活動，認養九二一地震後，年久失修的進業公園，原本是小黑蚊肆虐，居民同心協力打造「香草奇緣」基地，大量種植香草植物，社區協會因此自產自銷香草茶、純露、手工皂、防蚊液、護手霜、迷迭香花生糖等產品。
發展協會指出，東英社區鄰近大坑風景區，早年飽受小黑蚊肆虐，東海大學建築系教授建議，展「種香草防蚊計畫」社區發展協會從頭摸索，參訪以香草產業聞名的台南大港社區、埔里台光香草園區、新社農改場香藥草植物園區，觀摩學習，調整出適合社區發展的模式。
發展協會一開始他們徵求100戶居民在自家環境中種植香草，體驗中建構認同感，藉以推廣香草栽種。
隔年社區在進業公園重新整地，種植香茅、馬鞭草、迷迭香、綠薄荷、薰衣草等多種香氛植物。
以前公園閒置時，蚊子很多沒人敢去，但現在早晨晚不少人到公園運動、散步，香草有效改變環境。
社區發展協會進一步推動香草植物應用培力研習計畫，開設香草養生風味餐、香草純露萃取、草本天然皂製作等實作課程，社區產業活化在地經濟的效益，收益回饋給社區，作為社會福利的經費來源。
社區發展協會在學者專家招指導下，購買萃取儀器，研發出香草茶、檸檬香茅純露、手工皂、護手霜等系列產品，並將產業品牌命名為「香草奇緣」又與弘光科技大學化妝品應用系合作，研發香草防蚊液朝更多元的產業發展。
社會局指出，社區協會加入台中購物節優惠店家，官網搜尋「東英香草奇緣」即可選購，組團10人以上，一週前還可以預約體驗，製作手工皂、純露萃取DIY、香草植物盆栽DIY、香草泡茶、乾洗手露DIY。民眾消費滿500元登錄發票就可取得抽獎號碼，優惠店家發票金額3倍計，抽獎機會多3倍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言