台中東英社區打造香草奇緣 趕走小黑蚊還能自產自銷

台中市東區東英社區位在九期重劃區內，屬於都市型住宅社區，居民熱情參與社造活動，認養九二一地震後，年久失修的進業公園，原本是小黑蚊肆虐，居民同心協力打造「香草奇緣」基地，大量種植香草植物，社區協會因此自產自銷香草茶、純露、手工皂、防蚊液、護手霜、迷迭香花生糖等產品。

發展協會指出，東英社區鄰近大坑風景區，早年飽受小黑蚊肆虐，東海大學建築系教授建議，展「種香草防蚊計畫」社區發展協會從頭摸索，參訪以香草產業聞名的台南大港社區、埔里台光香草園區、新社農改場香藥草植物園區，觀摩學習，調整出適合社區發展的模式。

發展協會一開始他們徵求100戶居民在自家環境中種植香草，體驗中建構認同感，藉以推廣香草栽種。

隔年社區在進業公園重新整地，種植香茅、馬鞭草、迷迭香、綠薄荷、薰衣草等多種香氛植物。

以前公園閒置時，蚊子很多沒人敢去，但現在早晨晚不少人到公園運動、散步，香草有效改變環境。

社區發展協會進一步推動香草植物應用培力研習計畫，開設香草養生風味餐、香草純露萃取、草本天然皂製作等實作課程，社區產業活化在地經濟的效益，收益回饋給社區，作為社會福利的經費來源。

社區發展協會在學者專家招指導下，購買萃取儀器，研發出香草茶、檸檬香茅純露、手工皂、護手霜等系列產品，並將產業品牌命名為「香草奇緣」又與弘光科技大學化妝品應用系合作，研發香草防蚊液朝更多元的產業發展。