專抓亂丟垃圾！ 國6愛蘭交流道口裝監視器逮人

國道6號愛蘭交流道匝道口常有駕駛人或乘客扔棄垃圾，有礙觀瞻，更衍生環境衛生問題，交通部高速公路局為強化該連絡道垃圾稽查，近期已完成設置監視器，拍攝雙向車流專抓亂丟垃圾，最高可開罰6000元，盼杜絕國道亂丟垃圾亂象。

國道6號貫穿南投，串連南投埔里和台中霧峰，是國內唯一沒有設置T霸的高速公路，而能無障礙飽覽沿線景致，因此曾被譽為「全台最美國道」，未料交流道或路口安全島卻常有民眾隨手將垃圾或飲料空瓶等丟在分隔島中，令人詬病。

其中，又以連接通往埔里市區、日月潭、九族文化村等景點的台14線和國道6號愛蘭交流道匝道口，因停等號誌時間較長，部分民眾習慣搖下車床，便隨手丟棄車內垃圾，垃圾問題尤為嚴重，路側邊坡及分隔島總能看見大量垃圾堆積。

為改善交流道垃圾問題，遏止民眾亂丟垃圾，高公局、南投環保局及埔里公所為此協調加強國6聯絡道垃圾稽查，除落實清掃，更在針對愛蘭交流道在匝道中央分隔島裝設2組固定式監視器，將透過拍攝監控來加強亂丟垃圾取締作業。

高公局表示，經現勘已確認監視器拍攝角度能完整攝錄雙向車流，未來民眾只要亂丟垃圾就能拍下丟棄時的連續動作，後續將能根據車牌和違規影像對車主開罰，倘若是連續違規，還得以連續告發。