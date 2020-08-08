真夢幻！最美的白色海豚屋開張了

斥資1億3千萬元，歷經3任縣長、花了6年才完工的彰化縣自然生態教育中心，有最美白色海豚屋之稱，但委外經營卻一直不順利，彰化縣政府決定自行營運管理，今天下午由縣長王惠美主啟用儀式，由於前臨慶安水道可從事水上運動，王惠美還搭上水上摩托車享受追風樂趣 。

位在彰濱工業區伸港與線西交界的彰化縣自然生態教育中心，臨慶安水道的遊憩用地，基地面積約1500坪，規畫興建生態展示教育館及園區周邊休憩設施，其中一樓規劃為生態展示中心，二、三樓為餐飲等商業空間，屋頂則是綠化觀景平台，白色建築十分吸睛，前臨慶安水道及伸港潮間帶，周遭海域美景盡收眼底，慶安水道還開發輕艇等水上遊憩活動。

彰化縣自然生態教育中心工程，自2014年底發包後，因履約爭議空轉，直到去年年底才完工 。縣長王惠美主持啟用儀式時強調，伸港有「招潮蟹的故鄉」、「水鳥的故鄉」等稱號，又有國家級的重要濕地並涵蓋野生動物保護區，生態非常豐富，卻好事多磨，直到現在才啟用。

王惠美說，自然生態教育中心的成立後，將有助於未來生態與觀光，未來自行車廊道也會銜接到伸港，後續會從伸港銜接台61線，希望未來能結合伸港鄉的特色，透過點線面的串聯，推廣輕旅行及生態導覽旅遊。