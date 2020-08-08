快訊

午後熱對流旺盛 8縣市大雨特報

驚！草屯鎮公所課長遭酒駕撞死 事故雙方都有酒精反應

影／台中購物節登錄突破38億！唯一百萬現金得主出爐

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府今天在台中公園舉辦2020餅酒大匯百攤市集搭配台中購物節活動，由台中市長盧秀燕（左一）抽出台中購物節唯一百萬現金得主，幸運得主是郭小姐。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天在台中公園舉辦2020餅酒大匯百攤市集搭配台中購物節活動，由台中市長盧秀燕（左一）抽出台中購物節唯一百萬現金得主，幸運得主是郭小姐。記者趙容萱／攝影

台中購物節開跑至今，登錄消費金額突破38億元，台中市政府今天在台中公園舉辦2020餅酒大匯百攤市集搭配台中購物節活動，由台中市長盧秀燕抽出台中購物節唯一百萬現金得主，幸運得主是郭小姐。 台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財說，台中購物節帶動生意逐漸復甦。

盧秀燕說，很多市民最近看到她打招呼的方式是「要記得打電話給我！」希望能接到自己中獎的好消息，她今天抽出台中購物節第二大獎百萬元現金，感謝民眾熱烈響應，購物節APP下載數已超過27萬，也是近期官方APP下載流量第一名，獲得4.2星評價，登錄消費金額已破38億元。

她指出，台中購物節持續進行至8月31日，期間將陸續抽出千萬豪宅、汽車、機車等大獎，暑假期間歡迎到台中好好玩、好好吃、好好買、好好住，尤其今天適逢8月8日，祝福所有的爸爸們「父親節快樂，身體健康！」

盧秀燕先抽出今年購物節唯一百萬現金得主，由郭小姐幸運獲獎，另有價值70萬元轎車由李先生抱回、電動機車由陳小姐抽中、55吋液晶電視由陳姓市民獲得，盧秀燕逐一現場call out致電這4名得主，但4人都沒接電話，一旁工作人員解釋「可能都在忙著過父親節」。

台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財說，台中購物節7月1日開跑，糕餅生意逐漸復甦，也就是俗稱的「報復性採購」，糕餅公會格外注意食品安全衛生，讓民眾吃得美味又健康。

經發局長張峯源說明，台中購物節以東森、PChome等線上通路最受外縣市民眾青睞，占總消費86%，熱銷產品又以食品類最多，看準食品商機，經發局今天集結在地好酒、好餅、好禮、農產、新創、原民六大產業2020餅酒大匯百攤市集，主打美食、好酒在地特色搶客，期待外縣市民眾搭配振興券、安心旅遊等方案，到台中旅遊消費。

此外，這次展售活動特別與中華電信合作，全台首秀搶先體驗5G高速率，盧秀燕也與台中火車站民眾現場連線，感受5G連線速度。

台中市政府今天在台中公園舉辦2020餅酒大匯百攤市集搭配台中購物節活動，由台中市長盧秀燕（左二）抽出台中購物節唯一百萬現金得主，幸運得主是郭小姐。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天在台中公園舉辦2020餅酒大匯百攤市集搭配台中購物節活動，由台中市長盧秀燕（左二）抽出台中購物節唯一百萬現金得主，幸運得主是郭小姐。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天在台中公園舉辦2020餅酒大匯百攤市集搭配台中購物節活動，由台中市長盧秀燕抽出台中購物節唯一百萬現金得主，幸運得主是郭小姐。記者趙容萱／攝影
台中市政府今天在台中公園舉辦2020餅酒大匯百攤市集搭配台中購物節活動，由台中市長盧秀燕抽出台中購物節唯一百萬現金得主，幸運得主是郭小姐。記者趙容萱／攝影

購物 台中市

延伸閱讀

影／台中百攤市集人潮洶湧 盧秀燕：加強宣導戴口罩

相關新聞

影／台中購物節登錄突破38億！唯一百萬現金得主出爐

台中購物節開跑至今，登錄消費金額突破38億元，台中市政府今天在台中公園舉辦2020餅酒大匯百攤市集搭配台中購物節活動，由...

不一樣的父親節 台中市議長發起捐血活動

今天父親節，台中市議長張清照及清水行善會發起捐血活動，今天上午在清水衛生所前吸引大批民眾排隊，捲起袖子捐熱血，過個有意義...

獨／疫情持續升溫 日月潭萬人泳渡加強防疫不排除停辦

新冠肺炎疫情不斷，國內最近也出現零星個案，感染源不明。南投縣政府今天到日月潭、清境、鹿谷、信義雙龍吊橋等風景區防疫宣導，...

影／台中百攤市集人潮洶湧 盧秀燕：加強宣導戴口罩

中央流行疫情指揮中心5日公布，至八大類場所務必戴口罩，宣導期一周過後，將視疫情發展決定開罰與否。台中市長盧秀燕今天出席台...

水保局推4場農村之旅 邀遊客到葡萄樹下享用大地餐

疫情影響無法出國，帶動國內旅遊熱潮，為推廣在地農村旅遊，行政院農委會水土保持局台中分局與台中市農業創生協會推出一系列「悠...

療育植物大集合 「我的雨林花園」即將在田尾開市　

近年時尚植物系譜，鹿角蕨、電信蘭、豬籠草榜上有名，消費者除了知道它們常綠，還知道它們原產地來自雨林地帶嗎？號稱中台灣今年...

市長扮裝「節能減碳樹人」宣布彰化市是氣候緊急城市

88反空汙遊行登場，台灣健康空氣行動聯盟提出三大訴求，第一是宣布氣候緊急狀態，第二求是能夠採行「綠色新政」，歐盟、英國、...

影/聲請停止撤銷中火裁罰遭駁 盧秀燕批環保署官官相護

台中市政府去年底，以中火燃煤使用量超過1104萬公噸許可量上限為由，三度裁罰台電台中火力發電廠共1800萬元，並廢止許可...

地球暖化害今夏彰化龍眼果粒小 農民以量取勝

台灣進入龍眼產季，彰化縣龍眼今年盛產，但成熟期之前的半個月幾乎沒雨水，導致大部分結果顆粒偏小，可是跟去年相比，產量多7倍...

齊柏林百張未發表過照片曝光 一窺高速公路興建歷程

今年是交通部高速公路局成立50周年，特別在泰安、清水及東山服務區同步舉辦「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，展...

怎麼歡度父親節？親子一起剪出「黃魚鴞」紙浮雕

今天是8月8日父親節， 由藝術家夫妻檔國際知名紙藝家王楨文、立體紙雕大師董碧娥，聯手在彰濱秀傳人文藝術館，指導60名親子...

恢復良田！台中環保局改善污染農地率達99％

維護台中市農地環境品質，台中市政府總列管農地面積約89.3公頃，目前已改善88.8公頃污染農地並解除列管，改善率達99%...

熱門新聞

金門老阿嬤遺體在大陸 楊鎮浯向陳時中請命盼專案處理

民眾爆嘉市議員欠債員警全天巡守 基層警操到兵疲無力

大巨蛋歷經5年3個月 北市同意即日起復工

環保署撤銷中火罰單及廢證 中市府環保局停止執行遭駁

曾感受不到高市府支持停辦 大港開唱今宣布：2021復辦

國3大鶯豐德交流道新里程碑 可行性研究報行政院核定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。