影／台中購物節登錄突破38億！唯一百萬現金得主出爐
台中購物節開跑至今，登錄消費金額突破38億元，台中市政府今天在台中公園舉辦2020餅酒大匯百攤市集搭配台中購物節活動，由台中市長盧秀燕抽出台中購物節唯一百萬現金得主，幸運得主是郭小姐。 台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財說，台中購物節帶動生意逐漸復甦。
盧秀燕說，很多市民最近看到她打招呼的方式是「要記得打電話給我！」希望能接到自己中獎的好消息，她今天抽出台中購物節第二大獎百萬元現金，感謝民眾熱烈響應，購物節APP下載數已超過27萬，也是近期官方APP下載流量第一名，獲得4.2星評價，登錄消費金額已破38億元。
她指出，台中購物節持續進行至8月31日，期間將陸續抽出千萬豪宅、汽車、機車等大獎，暑假期間歡迎到台中好好玩、好好吃、好好買、好好住，尤其今天適逢8月8日，祝福所有的爸爸們「父親節快樂，身體健康！」
盧秀燕先抽出今年購物節唯一百萬現金得主，由郭小姐幸運獲獎，另有價值70萬元轎車由李先生抱回、電動機車由陳小姐抽中、55吋液晶電視由陳姓市民獲得，盧秀燕逐一現場call out致電這4名得主，但4人都沒接電話，一旁工作人員解釋「可能都在忙著過父親節」。
台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財說，台中購物節7月1日開跑，糕餅生意逐漸復甦，也就是俗稱的「報復性採購」，糕餅公會格外注意食品安全衛生，讓民眾吃得美味又健康。
經發局長張峯源說明，台中購物節以東森、PChome等線上通路最受外縣市民眾青睞，占總消費86%，熱銷產品又以食品類最多，看準食品商機，經發局今天集結在地好酒、好餅、好禮、農產、新創、原民六大產業2020餅酒大匯百攤市集，主打美食、好酒在地特色搶客，期待外縣市民眾搭配振興券、安心旅遊等方案，到台中旅遊消費。
此外，這次展售活動特別與中華電信合作，全台首秀搶先體驗5G高速率，盧秀燕也與台中火車站民眾現場連線，感受5G連線速度。
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