不一樣的父親節 台中市議長發起捐血活動

今天父親節，台中市議長張清照及清水行善會發起捐血活動，今天上午在清水衛生所前吸引大批民眾排隊，捲起袖子捐熱血，過個有意義的父親節。

張清照捐款辦捐血活動，也派出「清年軍」志工到現場捐血並服務。今天每位捐血者可獲贈地板清潔劑及一瓶清碗精，捐血500cc加贈一條毛巾，捐血民眾相當踴躍。

張清照表示，今天是父親節，也是農曆6月19日觀世音菩薩成道日，觀世音菩薩大慈大悲救苦救難，而全天下的爸爸扛起家庭重擔，為子女擋風檔雨，因此在今天發起捐血活動，捐血一袋救人一命，發揮觀世音菩薩的慈悲精神，也將捐血功德回向給全天下的爸爸，祝福健康快樂。