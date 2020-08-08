不一樣的父親節 台中市議長發起捐血活動
今天父親節，台中市議長張清照及清水行善會發起捐血活動，今天上午在清水衛生所前吸引大批民眾排隊，捲起袖子捐熱血，過個有意義的父親節。
張清照捐款辦捐血活動，也派出「清年軍」志工到現場捐血並服務。今天每位捐血者可獲贈地板清潔劑及一瓶清碗精，捐血500cc加贈一條毛巾，捐血民眾相當踴躍。
張清照表示，今天是父親節，也是農曆6月19日觀世音菩薩成道日，觀世音菩薩大慈大悲救苦救難，而全天下的爸爸扛起家庭重擔，為子女擋風檔雨，因此在今天發起捐血活動，捐血一袋救人一命，發揮觀世音菩薩的慈悲精神，也將捐血功德回向給全天下的爸爸，祝福健康快樂。
清水行善會理事長李來美說，感謝每位捐血者，也感謝張清照議長期以來出錢出力，協助清水行善會默默做公益，包括每年例行的歲末寒冬送暖，以及照顧獨居老人及其他公益活動，張議長總是為善不落人後，拋磚引玉。
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