獨／疫情持續升溫 日月潭萬人泳渡加強防疫不排除停辦

新冠肺炎疫情不斷，國內最近也出現零星個案，感染源不明。南投縣政府今天到日月潭、清境、鹿谷、信義雙龍吊橋等風景區防疫宣導，呼籲民眾戴上口罩。而疫情升溫也影響9月26、27日的日月潭萬人泳渡，南投縣副縣長陳正昇說，下星期將舉辦籌備會議，加強防疫措施，如國內疫情持續增加，不排除8月底或9月初決定是否停辦。

南投縣防疫宣導團今天到日月潭向山遊客中心到水社碼頭一帶，沿途許多遊客騎乘自行車、散步、搭船、拍照，戴口罩民眾僅約兩成，衛生局保健科長鄭綉錦以大聲公沿路呼籲民眾佩戴口罩，7成民眾立即將口罩戴上，但部分民眾沒口罩，宣導團提醒，若不戴口罩，須保持室外1公尺以上、室內1.5公尺社交距離，確保自身與他人安全。

鄭綉錦說，中央流行疫情指揮中心已宣布，出入人潮擁擠或密閉空間，包括醫療院所、大賣場、休閒娛樂場所、大眾運輸場站或無法保持社交距離的車廂等，一定要戴上口罩，並勤洗手、注意咳嗽禮節等衛生習慣，將感染風險降到最低。攤販、店家員工務必戴上口罩。

日月潭萬人泳渡9月舉辦，報名人數超過2萬人，屆時人潮擁擠，國內疫情個案增加，該如何防疫也考驗縣府。副縣長陳正昇說，下星期將召開第一次籌備會議，加強防疫措施，包括選手集合必須戴口罩、同時增加下水梯次，讓人群保持間隔距離。