影／台中百攤市集人潮洶湧 盧秀燕：加強宣導戴口罩

中央流行疫情指揮中心5日公布，至八大類場所務必戴口罩，宣導期一周過後，將視疫情發展決定開罰與否。台中市長盧秀燕今天出席台中糕餅節「2020餅酒大匯」百攤市集搭配台中購物節活動時說，台中市政府已超前部署實施專案，今天是父親節，現場人潮洶湧，大部份民眾都戴上口罩，部份沒戴上口罩者市府也會加強勸導，可以看出民眾對戴口罩政策配合良好。

盧秀燕說，她看到今天「2020餅酒大匯」百攤市集活動的主辦單位很重視，因為台中市府在本月3日超前部署進行專案，針對中央疫情中心宣布的KTV等5處加強戴口罩的場所進行防疫加強措施和實名制，5日進一步同步配合中央政策，公告台中市八大類場所需佩戴口罩，並加強宣導市民及到外地遊客參與台中購物節等活動，配合政策戴口罩。

台中市經發局今天在台中公園集結在地好酒、好餅、好禮、農產、新創、原民六大產業百攤展售，並搭配台中購物節消費金額登錄購物節APP「3倍計」，盧秀燕到場抽出百萬現金、汽車及電動機車等大獎，吸引人潮參與。

昨晚潘姓網友在臉書「爆怨公社」PO出台中一中商圈人潮滿滿照片，並PO文「大家好像絲毫沒有受到疫情再度回溫升溫的影響，還是有將近一半以上的人沒什麼在戴口罩了....連保持社交安全距離都沒有、也都忘了！」「一中商圈是八大類場所嗎？真的是很令人擔憂耶！」

台中市衛生局表示，為防範疫情擴散，中市府同步配合中央政策，公告台中市八大類場所需佩戴口罩，其中賣場與市集包含夜市商圈，目前為政策宣導期，經發局將加強宣導商圈配合辦理，提醒民眾在人潮密集處，應戴上口罩，確實做好自我健康管理，共同抗疫。