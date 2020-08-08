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水保局推4場農村之旅 邀遊客到葡萄樹下享用大地餐

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中外埔具特色的「大地餐桌」，將餐桌搬到葡萄樹下，把大地當餐桌，在葡萄園中用餐。圖／水保局台中分局提供
台中外埔具特色的「大地餐桌」，將餐桌搬到葡萄樹下，把大地當餐桌，在葡萄園中用餐。圖／水保局台中分局提供

疫情影響無法出國，帶動國內旅遊熱潮，為推廣在地農村旅遊，行政院農委會水土保持局台中分局與台中市農業創生協會推出一系列「悠遊行外埔串遊玩農村」活動，於8月4個周六舉行外埔一日遊小旅行，帶領民眾認識台灣最早生產葡萄酒的農村，並在葡萄樹下享用大地餐，了解釀酒過程，來場知性微醺之旅。

台中市農業創生協會今年結合外埔永豐、六分、水美社區等進行社區跨域整合，帶民眾進入社區探險，進行各產業導覽、採果樂體驗、近距離餵食馬兒與薑荷花田栽培介紹，並到歷史悠久的土地公婆樹進行祈福、漫步水流東桐花步道。

水保局台中分局分局長黃振全表示，水保局長期投入社區營造、農村再生，深耕外埔農村，營造水流東桐花步道、二排綠廊道、虎腳庄農夫市集等休憩景點，結合農村體驗旅行，讓外埔成為農村特色行銷的重點地區。

「悠遊行外埔串遊玩農村」於8月1、15、22、29日4個周六登場，邀請民眾到社區享用在地具特色的「大地餐桌」，將餐桌搬到葡萄樹下，把大地當餐桌，在葡萄園中用餐。另有外埔忘憂谷巡禮，在地酒莊莊主也介紹葡萄酒釀酒過程，讓民眾走入外埔，脫離城市喧囂，體驗純樸的農村之美、親近大自然。

在地酒莊莊主向遊客介紹葡萄酒釀酒過程。圖／水保局台中分局提供
在地酒莊莊主向遊客介紹葡萄酒釀酒過程。圖／水保局台中分局提供

葡萄酒 台中市 桐花

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