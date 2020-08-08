療育植物大集合 「我的雨林花園」即將在田尾開市　

近年時尚植物系譜，鹿角蕨、電信蘭、豬籠草榜上有名，消費者除了知道它們常綠，還知道它們原產地來自雨林地帶嗎？號稱中台灣今年最盛大的雨林植物市集「我的雨林花園」，將在彰化縣田尾鄉菁芳園聚會，交流極具視覺療育的雨林植物，也開放民眾免費入園觀賞。

菁芳園董事長巫鴻澤說，雨林植物是台灣園藝的重要品項，行家的部落格、臉書、網路社群各有粉絲追蹤，「我的雨林花園」主要定位在行家交流資訊，將有各式各樣雨林植物亮相。

台灣流行的雨林植物包括鹿角蕨、電信蘭、秋海棠、竹芋、蔓綠絨、豬籠草家族，原始生長環境潮濕、些微陰暗，即使離開原產地，來到亞熱帶台灣，仍不適合長時間陽光直接曝曬，或放置高溫乾燥地方。30多名雨林植物行家到菁芳園聚會，借用通風、濕度和明亮度適中的場所舉辦觀摩和展售。