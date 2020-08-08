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市長扮裝「節能減碳樹人」宣布彰化市是氣候緊急城市

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
88中部反空汙遊行登場，今天上午民進黨籍彰化市長林世賢扮裝成「節能減碳樹人」，宣布「彰化市是第一個氣候緊急的城市」，他說，彰化公所將立刻行動，進行能源、交通、產業、建築和農業等部門的系統性轉型，全面急速、深度減碳。圖／環團提供
88中部反空汙遊行登場，今天上午民進黨籍彰化市長林世賢扮裝成「節能減碳樹人」，宣布「彰化市是第一個氣候緊急的城市」，他說，彰化公所將立刻行動，進行能源、交通、產業、建築和農業等部門的系統性轉型，全面急速、深度減碳。圖／環團提供

88反空汙遊行登場，台灣健康空氣行動聯盟提出三大訴求，第一是宣布氣候緊急狀態，第二求是能夠採行「綠色新政」，歐盟、英國、韓國今年他們的已宣佈「綠色新政」，這個夏天台灣的溫度都出現了極端高溫，極端氣候在台灣正在進行，要減碳排放、空汙，而溫室氣體最大排放區就是在中南部，第三訴求就是「減碳、減空汙以中南部優先」中南部的人民已經替台灣承擔很多的碳排和空汙了，是不是中央能夠訂出無煤政策、成立減煤委員會。

今天上午民進黨籍彰化市長林世賢宣布「彰化市是第一個氣候緊急的城市」，彰化肺腺癌的罹患率是全國第一，冬天台中火力發電廠南吹，夏天雲林六輕往北吹，所以彰化已成為全台目前首個宣布「氣候緊急狀態」的地方。

民進黨彰化市長林世賢罹患原位肺腺癌，他扮裝成「節能減碳樹人」，宣佈「彰化會成為第一個宣布氣候緊急的城市」，呼籲政府要盡快為台灣、地球的未來推出綠色新政，跟上國際的步伐一同努力保護及改善環境，也呼籲民眾也要為了環境，從雙緊急，彰化肺腺癌的罹患率是全國第一，冬天台中火力發今起自行節約用電。

林世賢指出，彰化市公所積極回應醫團、環團關注氣候、空污危機的急迫呼籲，即日起宣布氣候緊急，正視彰化市民面對的氣候、空污危機新常態，將氣候緊急議題列為施政優先考量，彰化是可再生能源豐厚的風光大城，彰化市公所將努力達成2050年100％使用再生能源，邁向零碳排的全球氣候安全目標。

彰化公所將立刻行動，進行能源、交通、產業、建築和農業等部門的系統性轉型，全面急速、深度減碳，市公所認同國際能源總署所提，能源效率才是取之不盡「第一燃料」的翻轉思考，將在半年內成立「提高能源效率及促進深度減碳」委員會，帶動市民參與的城市節能方案。

林世賢說，因氣候、空汙電廠南吹，夏天雲林六輕往北吹，所以彰化已成為全台目前首個宣布「氣候緊急狀態」的地方，當全球溫度上升超過1.5度C時，使地球目前的環境問題進一步惡化，氣候變遷造成了人類和生物的危機，人類該一起共同思考，要求政府新的綠能政策之外，國民也要力行減碳生活。

88中部反空汙遊行登場，今天上午民進黨籍彰化市長林世賢（右二）宣布「彰化市是第一個氣候緊急的城市」，他扮裝成「節能減碳樹人」，彰化公所將立刻行動，進行能源、交通、產業、建築和農業等部門的系統性轉型，全面急速、深度減碳。圖／環團提供
88中部反空汙遊行登場，今天上午民進黨籍彰化市長林世賢（右二）宣布「彰化市是第一個氣候緊急的城市」，他扮裝成「節能減碳樹人」，彰化公所將立刻行動，進行能源、交通、產業、建築和農業等部門的系統性轉型，全面急速、深度減碳。圖／環團提供
88中部反空汙遊行登場，今天上午民進黨籍彰化市長林世賢宣布「彰化市是第一個氣候緊急的城市」，他扮裝成「節能減碳樹人」，彰化公所將立刻行動，進行能源、交通、產業、建築和農業等部門的系統性轉型，全面急速、深度減碳。圖／環團提供
88中部反空汙遊行登場，今天上午民進黨籍彰化市長林世賢宣布「彰化市是第一個氣候緊急的城市」，他扮裝成「節能減碳樹人」，彰化公所將立刻行動，進行能源、交通、產業、建築和農業等部門的系統性轉型，全面急速、深度減碳。圖／環團提供

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